متحدث الكنيسة: المواطنة وثيقة الصلة بحقوق الإنسان.. ويوجد تبني للمرأة

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المواطنة فكرة وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، مبينا أن إعلان مصر الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، يتناول موضوع المواطنة، وكانت نتاج عمل سنوات طويلة بدأ منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل تغيير التوجهات نحو المواطنة، حيث توجد مبادرات عديدة تهتم بمختلف الفئات، ويوجد تبني واضح للمرأة وإيجاد مساحات حقيقية للشباب، وكذلك إصدار قانون بناء وترميم الكنائس.

استراتيجية حقوق الإنسان نابعة من واقع

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الاستراتيجية لم تكن مجرد نظرة للمستقبل، ولكنها نابعة من واقع حادث بالفعل، موضحا ضرورة تفاعيل الكيانات المختلف للدولة مع الاستراتيجية لتحقيق تقدم واضح على أرض الواقع.

إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن كل مؤسسة تقوم بدورها في ظل الاستراتيجية حيث ستعمل الكنيسة المصرية على دعم الفاعليات على أرض الواقع ونشر الوعي، متابعا: «إحنا قلبا وقالبا مع كل مبادرة أو استراتيجية تدعم تقدم المجتمع، وكل قيادات الكنيسة في متابعة دائمة للوضع في الكنائس في ظل وجود فيروس كورونا، ولم تعود الكنائس في كل الجمهورية بكامل نشاطها بشكل كامل حتى الآن، ومع إعلان دخول مصر الموجة الرابعة في نهاية أغسطس، اتخذنا إجراءات أشد في إيبراشية حلوان مثلا اللي من يوم 7 سبتمبر بقى في حجز للقداسات وتم توزيع الخدمات، وكذلك في عزبة النخل، ولكن في كنيسة في عين شمس تم إيقاف الخدمات فيها، قداسة البابا تواضروس موجه بأن أي مكان يظهر فيه إصابات يتم اتخاذ إجراءات لضبط الوضع فيه للحفاظ على النفس».