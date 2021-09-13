محافظ بورسعيد يلبي دعوة شاب لحضور حفل زفافه ويشهد على عقد قرانه 

في لفتة اشاد به الجميع، حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على حضور حفل زفاف أحد الشباب من أبناء المحافظة مساء أمس الأحد، استجابة لدعوة الشاب بعد أن نشر منشوراً على الـ«فيس بوك»، يدعو فيه المحافظ لحضور عقد قرانه وزفافه.

وبادر اللواء عادل الغضبان، بتقديم التهنئة للشاب على زفافه، وشهد على عقد قران الشاب، ومشاركته عددآ من الصور التذكارية خلال مراسم الزفاف.

العريس مهندس دعى المحافظ لحضور الزفاف على الفيس بوك

وكان مهندس بورسعيدي يدعي «عادل إبراهيم»، قد قام بنشر بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل «فيس بوك» يُعلن فيه عن زفافه، ويطالب محافظ بورسعيد بالحضور للحفل وتحقيق حلمه، وكتب «أنا بحب اللواء عادل الغضبان وأمنيتي أنه يحضر فرحي وليا عظيم الشرف».

العريس: بحضور محافظ بورسعيد اكتملت الفرحة

من جانبه أبدى الشاب المهندس عادل إبراهيم، سعادته بحضور المحافظ لحفل الزفاف، وأكد أن اليوم الفرحة اكتملت بوجوده، قائلاً «فرحتي وسعادتي مش ممكن أوصفهم».

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال التجميل والنظافة فى الأحياء

من جانب آخر، كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد وجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات، للحفاظ على المستوى الجمالي المتميز للمحافظة، مشددا على رؤساء الأحياء وبصفة خاصة أحياء غرب وجنوب وضواحى ببورسعيد، بضرورة العمل على مدار اليوم لتحقيق المستوى النظافى الذي يليق بمدينة بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، مساء أمس، مع رؤساء الأحياء ومديرى شؤون الأحياء والمرافق ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

كما وجه اللواء عادل الغضبان، بالتنسيق بين إدارة المرور وقطاع الكهرباء ببورسعيد والقيام بزيادة معدلات الإضاءة وصيانة الأعمدة الكهربائية فى عدد من الطرق، وأهمها مدخل كوبرى الجميل، وطريق مطار بورسعيد، و23 ديسمبر، فى إطار خطة الارتقاء بالطرق فى كل أحياء بورسعيد.