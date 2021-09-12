غموض حول العثور على جثة شاب داخل شقته ببولاق الدكرور: زوجته مختفية من 4 أيام

عثرت قوات الأمن على جثة شاب في العقد الرابع من عمره داخل غرفة نومه في شقته بمنطقة بولاق الدكرور، وفقًا للبلاغ الذي ورد لقسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بالعثور على جثة شاب في حالة تعفن.

العثور على جثة شاب متعفنة في بولاق الدكرور

وأكدت التحريات الأولية أنه تم العثور على الجثة داخل غرفة النوم في شقة بالطابق الثالث داخل العقار المكون من 5 طوابق، وتبين أن المتوفي عثر عليه بكامل ملابسه والجثة في حالة تعفن.

اختفاء الزوجة

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب الذي عُثر على جثته متزوج وتبين اختفاء زوجته منذ 4 أيام، وفقاً لتحريات المباحث وأقوال الشهود.

تحريات رجال الأمن

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال المعاينة عدم بعثرة في محتويات الشقة ولا يوجد آثار عنف في مداخل ومنافذ الشقة، فيما عثر على بقايا طعام، وتبين أنها من يومين.

تشريح الجثة

وناظرت النيابة العامة الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

وتواصل مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة المباحث الجيزة، جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف عما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه أم لا، كما تواصل القوات البحث عن الزوجة بسبب اختفائها في وقت معاصر للجريمة.

العثور على جثة نجار في ترعة بالشرقية

وفي واقعة أخرى، تم العثور على جثة نجار، في محافظة الشرقية، تغيب منذ أكثر من شهر وهي عبارة عن هيكل عظمي بأحد المصارف، مرتديًا كامل ملابسه، كما تمكنت قوات الأمن تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من كشف تفاصيل الواقعة، حيث بينت التحريات أن المجني عليه تم ضبطه برفقة فتاة، وقام والدها وأشقائها بتقييده وإلقائه حيًا في مصرف زراعي.

لمزيد من التفاصيل حول الواقعة اضغط هنا