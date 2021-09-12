تجديد حبس أب وأشقائه الـ5 لاتهامهم بقتل شاب على علاقة بابنتهما في الشرقية

قررت محكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية تجديد حبس أب وأشقائه الخمسة «4 ذكور وسيدة» 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب بسبب ارتباطه بابنة الأول في علاقة غير شرعية، حيث تخلصوا منه حيا بوضعه في «شوال» وألقوه في مصرف بدائرة المركز.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في مصرف بأبو حماد

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من شخصين بأنه حال قيامهما بالعمل على تطهير أحد المصارف بدائرة المركز، ظهر لهما هيكل عظمي بداخل جوال من القماش أمام الحاجز الحديدي بالمصرف، وما تبين أنه لذكر مجهول ويرتدي ملابس كاملة.

تحديد هوية الجثة والجناة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز على الفور، وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه «نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق» وباستدعاء والده، قرر أن الملابس خاصة بنجله وأنه متغيب بتاريخ 4/8/2021 ولم يبلغ بغيابه لاعتياده الغياب عن المنزل وقيامه بالبحث عنه.

وباستكمال الفحص تبين وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى السيدات «متزوجة من أحد الأشخاص»، يقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالإضافة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص «والد السيدة وأشقائه، يقيمون جميعا بمركز شرطة الزقازيق»، وهم كل من «رضا . ب . ع» والد السيدة وأشقائه «أ . ر. م . س . م» بالإضافة إلى شقيقتهم.

اعتراف المتهمين وكشف سبب الواقعة

ألقى ضباط مباحث المركز القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أنهم شاهدوا المجنى عليه داخل شقة السيدة فقاموا بالتعدي عليه بالضرب، وربط يديه وقدميه بحبل بلاستيك ووضعه داخل جوال وتحميله على تروسيكل ملك أحدهم وتوجهوا به للمصرف ووضع حجر كبير داخل الجوال وألقوه حيا بالمياه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.