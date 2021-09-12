التصريح بدفن شاب غرق بأحد شواطئ فايد بالإسماعيلية

أمرت نيابة فايد، صباح اليوم الأحد، بدفن جثمان شاب توفى أمس السبت غرقاً في أحد الشواطئ خلال قضائه يوم ترفيهي مع أسرته بمدينة فايد في الإسماعيلية.

وكانت النيابة العامة أمرت أمس بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته، فيما أشار التقرير إلى وفاة الشاب بإسفكسيا الغرق.

وتوفى شاب في العشرينيات من العمر يدعى مدحت سعد الدين سيد، 27 سنة، ومقيم بمنطقة السعيدية مساء أمس السبت في شواطئ فايد في الإسماعيلية.

ونجح الأهالي بمعاونة رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري من استخراج جثمان الشاب والتعرف على هويته بعد ساعة تقريباً من حادث الغرق، ونُقل إلى ثلاجة المستشفى لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

والحادث هو الثاني من نوعه في مدينة فايد خلال موسم الصيف الجاري، حيث تعرض شاب عشريني للغرق في قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد قبل شهر.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً بوفاة شاب في أحد الشواطئ التابعة لقرية أبو سلطان خلال قضائه يوم ترفيهي في رحلة لمحافظة القليوبية.

استكمال البحث عن فتاة غرقت في ترعة الإسماعيلية

في سياق آخر، يستكمل رجال البحث والإنقاذ في الإسماعيلية عملهم في البحث عن جثمان فتاة في العشرينسات من العمر تعرضت للغرق بمركز ومدينة القصاصين.

وقال شهود العيان ان الفتاة أصيبت بالدوار وكانت في حاجة إلي القيء أمام المركز الطبي، وأثناء القيء انزلقت قدمها في الترعة وسقطت بها.

وحاول بعض الأهالي اللحاق بالفتاة لاستخراج جثمانها من الترعة وإنقاذها إلا أن سرعة المياه تسببت في تحرك الجثمان إلى منطقة أخرى واختفائه.