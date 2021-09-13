منة جلال تعلن خضوع ابنها لعملية جراحية: قلبي وجعني

أعلنت الفنانة منة جلال عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوع ابنها لعملية جراحية، قائلة «أنا بكتب البوست ده عشان ابنى هيعمل عملية وقلبي وجعني.. ربنا حب يكافئني مكافأة حلوة أوى، فى وقت مكنتش بفكر غير أنى اشتغل وارجع تانى أمثل.. ربنا بعتلى هدية وهى ابنى سليم.. ربنا كان حاسس بيا إن مش هفضل عايشة لوحدي، فرزقنى بزوج من أول ماشوفنا بعض قالي أنا نفسى تخلفى وكان قلته لو ربنا عايزني أخلف هيعمل كده، وبصراحة من ساعة جوازنا كان ببسعى على الموضوع ده وخصوصا أني كان عندي 38 سنة».

وأضافت «أنا كان نفسي أخلف ويبقي عندي أسرة قبل ما أكمل 40 سنة، روحت لكذا دكتور، وكل دكتور اروحله يقولي نعمل حقن، وانا كنت رافضة نهائى لحد ما لقيت تليفون من المطربة مروة نصر، بتقولي أوعي تعملي حاجة أنا هوديكى لدكتورة شاطرة، كانت الدكتورة أميمة ادريس، وكان ربنا بعتلي مروة عشان تغيرلي تفكيري ربنا يسعدها ويبارك في ولادها».

وتابعت «فعلا روحت وبعد شهر بالظبط الدكتورة قالتلي مبروك أنتي حامل، إحساس عمره مايتوصف أبدا.. مشاعر جديدة ومختلفة وكنت فرحانة وأنا بتخن وبحس بابني.. ودلوقتي بعد ماجه سليم كل حاجة عندي اتغيرت.. مشاعري وإحساسي وحبي، بقو حاجة تانية خالص، وبقى عندي سلام نفسى وبقيت عاوزة اعمل حاجات كتير عشان خاطر ابني مستنية يتكلم ويقولي ياماما».

واختتمت «ربنا يخليه ليه لأنه هو بقي سندي وظهري وكل حاجة ليا ربنا يرزق كل بنت بالخلفة.. الخلقة رزق وتغيير حياة، أنا بقيت عايشة من أول وجديد عشان بقى عندي مسئولية كبيرة وهى سليم.. بحبك».

مرض منة جلال

في سبتمبر العام الماضي، أعلنت منة جلال لخضوعها مؤخرا لعملية جراحية استئصلت فيها ورما، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا جدا لكل اللي سأل عليه أول مرة في حياتي أعمل عملية وأقعد أكتر من 3 ساعات لاستصال ورم الحمد لله».