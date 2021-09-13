سهر الصايغ تحتفل بتصدر حكاية «بيت العز» من مسلسل إلا أنا تريند «تويتر»

احتفلت الفنانة سهر الصايغ مع جمهورها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدر مسلسل «إلا أنا» حكاية «بيت العز»، حيث علقت قائلة: «الحمدلله»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور بالإعجاب بأدائها المتميز وتمثيلها الراقي.

مسلسل إلا أنا «حكاية بيت العز».

مسلسل «إلا أنا».. حكاية «بيت العز»، يضم عددا من النجوم منهم: سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

وتدور أحداث «حكاية بيت العز» حول «عاليا» التي تتعرض للتحرش من قبل مديرها في العمل، لترفض هذا الوضع وتمتنع عن الذهاب إلى العمل، ويلاحظ والدها عدم ذهابها إلى عملها كالمعتاد لتحكي له القصة فيقرر أن يقف بجوارها.

تعرض الحلقات الجديدة من مسلسل إلا أنا حكاية بيت العز، الذي انطلق عرضه منذ يوم السبت الماضي، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة dmc العامة، فيما يُعرض الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة dmc دراما.

حكايات مسلسل إلا أنا

مسلسل «إلا أنا»، دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وعرضت قناة dmc الجزء الأول من العمل قبل شهر رمضان الماضي، بحكايتي «بنات موسى» بطولة الفنانة وفاء عامر، و«سنين وعدت» بطولة أروى جودة، ثم حكاية «أمر شخصي»، بطولة الفنانة شيري عادل، و«أمل حياتي» بطولة الفنانة حنان مطاوع، وحكاية «ضي القمر»، بطولة كنده علوش، وقد لاقت هذه الحكايات نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات عالية.