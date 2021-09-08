مسلسل إلا أنا «حكاية بيت العز» الحلقة 4.. سهر الصايغ «ترفع قضية» ضد متحرش

يبحث عدد كبير من المتابعين عن مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حكاية بيت العز الحلقة 4 بطولة سهر الصايغ، حيث استقبلت بطلة العمل ردود فعل إيجابية بعد عرض الـ4 حلقات الأولى من المسلسل، الذي يدور في إطار تشويقي اجتماعي، بينما يتوقع أن تتصاعد الأحداث بشكل تدريجي خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل إلا انا حكاية بيت العز الحلقة 4

وشهدت أحداث مسلسل إلا انا حكاية بيت العز الحلقة 4، معرفة والد عليا بقضية التشهير والتحرش التي واجهت سهر الصايغ، حيث بدأت أحداث المسلسل بتعرض «عاليا» التي جسدت دورها سهر الصايغ للتحرش من مدير المكتب الذى تعمل معه، حيث استدرجها «المهندس وائل»، إلى مكتبه بحجة البحث عن أوراق، ولكنه تحرش بها، بينما رفضت عاليا الذهاب إلى العمل مرة أخرى.

ومع تصاعد الأحداث، علمت عاليا أن والدها يعمل «سائق أوبر»، ثم يخبرها بإنضمامه للعمل بشركة أوبر، ولكنه يلاحظ عدم ذهابها للشركة فيلح عليها لتخبره بما حدث من وائل فيعتب عليها لعدم إخباره منذ البداية لينتهى الحوار بأنها ترغب فى تحرير محضر تحرش ضده فيدعمها والدها، وتحرر بالفعل محضر تحرش بحقه.

موعد عرض مسلسل إلا أنا بيت عز

ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل إلا أنا بيت عز، الذي انطلق عرضه منذ يوم السبت الماضي، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة دي إم سي العامة، فيما يُعرض الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل إلا أنا بيت عز

يجمع مسلسل إلا أنا بيت عز، عدد من النجوم منهم: سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.