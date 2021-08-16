الخارجية الأمريكية: نحو 2000 أفغاني وصلوا للولايات المتحدة

قالت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، إن نحو 2000 أفغاني وصلوا للولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، وهناك آلاف آخرون تعمل واشنطن على ترحيلهم من أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضافت الخارجية والدفاع الأمريكيتان، في بيان مشترك، «في الوقت الحالي، نكمل سلسلة من الخطوات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي في كابل لتمكين المغادرة الآمنة للأفراد الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان عبر رحلات جوية مدنية وعسكرية».

وأضافت الوزارتان: «سنوسع وجودنا الأمني في كابول إلى 6 آلاف جندي لاستكمال المغادرة الآمنة.

الخارجية والدفاع الأمريكيتان: سنستكمل إجلاء الآلاف من مواطنينا خلال الأيام المقبلة

وأشارت الوزارتان، إلى أن «سنستكمل إجلاء الآلاف من مواطنينا خلال الأيام المقبلة».

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم إنزال العلم بالسفارة في كابول وجميع الموظفين تقريبا في مطار كابول الدولي.

وأشارت الوزارتان، إلى انه «على مدار الـ 48 ساعة القادمة، سنقوم بتوسيع وجودنا الأمني ​​إلى ما يقرب من 6000 جندي، مع تركيز المهمة فقط على تسهيل هذه الجهود وستتولى مراقبة الحركة الجوية»

وأضافت الخارجية والدفاع الأمريكيتان، أن الولايات المتحدة ستنقل غدا وعلى مدار الأيام القادمة إلى خارج البلاد آلاف المواطنين الأمريكيين الذين كانوا مقيمين في أفغانستان، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا في البعثة الأمريكية في كابول وعائلاتهم وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر بشكل خاص.

وأكدت الوزارتان، أن واشنطن ستقوم بتسريع إجلاء آلاف الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة الأمريكية، وأوضحت الخارجية والدفاع الأمريكيتان: «سيستمر نقل الأفغان الذين أجازوا الفحص الأمني ​​مباشرة إلى الولايات المتحدة. وسنجد مواقع إضافية لأولئك الذين لم يتم فحصهم بعد»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وكان الرئيس الأمريكي، جو بادين، قرر في وقت سابق، إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة الأفغانية«كابول» لتأمين عمليات إجلاء آلاف المدنيين الأمريكيين والأفغان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن 6 آلاف جندي سيصلون إلى العاصمة الأفغانية في الأيام المقبلة.

وواصلت مروحيات أمريكية التحليق بدون توقف، بين مطار كابول الدولي ومقر السفارة الأمريكية الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة الأفغانية «كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

نائب الرئيس الأفغاني: لن أنحني أمام «طالبان»

بدوره، أعلن أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أنه باق في بلاده مع شعبه، مؤكدا أنه لن ينحني أمام «طالبان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «صالح» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «على أرضي. مع الشعب. لسبب وهدف. بإيمان راسخ بالصلاح. شرعيتنا هي مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية».

وكان «غني»، أعلن في وقت سابق أنه قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الرئيس الأفغاني، توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.