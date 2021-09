حاكم دبي يتجول بالدراجة في مرافق «إكسبو 2020».. «فيديو وصور»

قام نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل ‏مكتوم، أمس الأحد، بجولة بالدراجة الهوائية في مرافق معرض «إكسبو 2020 دبي»، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في 1 أكتوبر المقبل.

ونشر المكتب الإعلامي لإمارة دبي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورا لـ بن راشد وهو يجول في الموقع راكبا دراجة هوائية.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس من العام المقبل 2022.

وتستعد الإمارات لانطلاق المعرض الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث يتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر.

