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حاكم دبي يتجول بالدراجة في مرافق «إكسبو 2020».. «فيديو وصور»

المعرض سيبدأ في أول أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2022

كتب:

وكالات
06:58 ص | الإثنين 13 سبتمبر 2021
محمد بن راشد آل ‏مكتوم أثناء قيادته للدراجة في مرافق معرض «إكسبو 2020 دبي»

محمد بن راشد آل ‏مكتوم أثناء قيادته للدراجة في مرافق معرض «إكسبو 2020 دبي»

قام نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل ‏مكتوم، أمس الأحد، بجولة بالدراجة الهوائية في مرافق معرض «إكسبو 2020 دبي»، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في 1 أكتوبر المقبل.

ونشر المكتب الإعلامي لإمارة دبي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورا لـ بن راشد وهو يجول في الموقع راكبا دراجة هوائية.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس من العام المقبل 2022.

وتستعد الإمارات لانطلاق المعرض الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث يتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر.

وتغلبت دبي في عام 2013، على منافسة دول مثل البرازيل وتركيا، لاستضافة معرض إكسبو 2020، وأنفقت الإمارة مليارات الدولارات لإعداد بنية تحتية خاصة بالحدث تشبه الآن بلدة صغيرة تمتد على طول يعادل مئات ملاعب كرة القدم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الهدف من المعرض، الذي تم تحديد انطلاقه مبدئيًا في أبريل 2020، جذب ملايين الزوار وتعزيز الاقتصاد المحلي، لكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتوقف الاقتصاد العالمي، أجلت الحكومة الإماراتية، الحدث العام الماضي وأعادت النظر في أهدافه.

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