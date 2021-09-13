سيدة تتهم زوجها بالتعدي عليها وكسر ذراع والدتها في بولاق الدكرور

حررت آلاء أحمد زغلول، محضرًا ضد زوجها الذي يدعى «م.ع»، برقم 22177 قسم بولاق الدكرور، وذلك بعد تعديه عليها في منزل أسرتها، وضرب والدتها وأخذ طفلتها الرضيعة رغمًا عنها.

وأكدت «آلاء» في المحضر، أنه قام بخطف طفلتها وسرقة مصوغات والدتها المقدرة بقيمة حوالي 35 ألف جينه، وحين حاولت مقاومته كسر لها ذراعها، وأخذ قسيمة زواجها وبطاقتها بالقوة.

سيدة تستغيث لعودة ابنتها المخطوفة

قالت آلاء، الفتاة العشرينية، في حديثها لـ«الوطن»، انها تستغيث لعودة رضيعتها مرة أخرى التي لم تكمل عامها الثاني، قائلة: «نفسي بنتي ترجع لحضني تاني مش عارفة أعيش من غيرها ومنهارة، ولما حررت محضر تاني بخطف البنت والمحكمة بعتت معايا قوة نجيبها رفضوا يفتحوا لينا الباب وأبوها قال هسلمها في المحكمة».

كسروا محتويات الشقة على الزوجة وأخواتها الصغار

أشارت إلى أنها عاشت أيام ثقيلة لم تتعود فيها على غياب طفلتها، مؤكدة أن زوجها جاء برفقة والده وشقيقه وقاموا بالعتدي عليهم بالضرب داخل منزل أسرتها: «كسروا دراع أمي وضربونا وكسروا علينا الشقة كنت أنا وأمي وأخواتي الصغيرين بس وفيه 3 رجالة نازلين فينا ضرب بدون رحمة».

سرقة مصوغات ذهبية بقيمة 35 ألف جنيه

قالت أن واقعة التعدي عليهم دارت في منزل الأسرة القاطن بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، حيث وثقت كاميرات المراقبة لحظة خروج الزوج ووالده وشقيقه من أسفل المنزل وهم يحملون الطفلة الصغيرة بعد أخذها من والدتها عنوة بحسب الأم: «طبعاً معرفناش نعمل حاجه غير محضر إثبات حالة واتحول جنح عشان كسر دراع أمي وضربنا وسرقة دهبها اللي بـ35 ألف جنيه، وخد بنتي مني عشان احنا لسه مش متطلقين والقانون بيقول مفيش أب بيخطف بنته».

رفضوا الإستجابة لمحكمة الأسرة

أكدت أنها حررت بلاغًا في محكمة الأسرة، وخرجت معها أمس قوة تنفيذية من القسم«راحت تحت البيت تاخد البنت وعشان هما حاطين كاميرات مفتحوش الباب عملنا محضر امتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بس طبعا هو بيهرب بالبنت».

سيدة تتهم زوجها بضربها وحبسها: إمام مسجد ومبهدلني

تقول آلاء: مر أسبوعين ولم أرى طفلتي: «هموت عليها ومش عارفة أعيش من غيرها عايزة المسؤلين يجبولي حقي منه»، مضيفة عبر منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»: «جوزي ده إمام مسجد وبيضربني وبيبهدلني وبيحبسني في الشقة لحد ما جسمي يهدي ويخبي موبايلي وممنوع أي مصاريف غير أكل وشرب، وأبوه بيأذن الفجر وكان بيتهجم عليا عشان يضربني».