أوباما يرفض الرحيل عن الزمالك

كشف لاعب نادي الزمالك، يوسف أوباما، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تلقيه عدة عروض خلال الأيام الماضية، مشددًا على أنه لن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض إلا بموافقة إدارة ناديه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصلحة النادي هي الأهم في النهاية.

وقال «أوباما» في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك: «أغلقت ملف الانتقال للحزم السعودي تماما بعد رفض إدارة النادي رحيلي بعد نهاية الموسم»، مؤكدا أنه لا يحب ارتداء رقم 11، ولا يتفائل به من الأساس، لأنه لم يظهره بالشكل المطلوب.

وتابع: «كهربا عندما كان ضمن صفوف الزمالك ارتدى القميص رقم 11 أيضًا، وزيزو في بداية تواجده مع الزمالك حذرته من ارتداء هذا الرقم».

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