لأصحاب المزارع.. وسيلة اقتصادية لخفض درجة حرارة عنابر الدواجن

دخلت خامات «فومبولياثيلين»، أو ما تعرف بـ«الشيتات العازلة للحرارة» سوق مستلزمات مزارع الدواجن، خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع الموجة الحارة مؤخراً، وموت الكثير من القطعان بسبب الإجهاد الحراري.

وتستخدم مزارع الدواجن، «الشيتات العازلة للحرارة»، في عزل أسطح الجمالونات والعنابر والصوب، وتخفض من الاعتماد على أجهزة التبريد التي تستهلك الكثير من الكهرباء، وترفع تكاليف الإنتاج على المُربين، بحسب مجدي يوسف أحد مُربين الدواجن في المنصورة، مشيراً إلى أنَّ سعر المتر 30 جنيهًا تقريباً.

زيادة مقاومة الدواجن للإجهاد الحراري

ويضيف «يوسف» أنَّ رولات فومبولياثيلين تحفظ العنابر عند درجة حرارة 26 درجة سيلزيوس في أعلى درجات الحرارة المتوقعة، وقال إنَّ هناك العديد من الفوائد لهذه الرولات عند استخدامها في عنابر الدواجن، تتمثل جدواها في زيادة مقاومة الدواجن للإجهاد الحراري، وتقليل الأمراض الناتجة عن ارتفاع الحرارة، وتقليل نفوق الدواجن مما يؤدي لانتاجية عالية في الدورة.

من جهته، قال إبراهيم عياد، أحد مُربين الدواجن في دمياط لـ«الوطن»، إنَّ «الشيتات العازلة للحرارة» تخفض استهلاك الكهرباء والبنزين والسولار بنسبة تصل إلى 50% تقريباً، وبالتالي ترفع من عدد دورات التسمين السنوية لتصبح 7 دورات بدلاً من 6 فقط، مشيراً إلى أنَّ الرولات تستخدم أيضاً في عزل الجمالونات بالمصانع والمخازن، لحماية المخزون من التلف.

زيادة عدد مساقي المياه ورفع الأعلاف أبرز النصائح

وينصح المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، في نشراته الفنية، أصحاب المزارع، بالعمل على رفع الأعلاف في فترات الحر الشديد، وزيادة عدد مساقي المياه، مع رفع مستواها لترطيب جسم الدجاج، مع رش جدران وأسطح العنابر بالماء من الخارج صباح لخفض درجة الحرارة، واستخدام مضادات الإجهاد الحراري وفيتامين c في ماء الشرب.

كما تشير النشرات الفنية، إلى نصائح أخرى للمربين، منها ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعاني فيها الدواجن من الإجهاد الحراري، وتركيب «ستائر من الخيش» في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء لخفض درجة الحرارة، مع إعداد عنابر بصورة هندسية للاستفادة من التهوية الطبيعية مناسب لتقليل تأثير ارتفاع درجة الحرارة.