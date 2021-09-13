«مضاعفات خطيرة».. الصحة توضح سلبيات الامتناع عن التبرع ببلازما الدم

نشرت وزارة الصحة، منشورا عبر الفيس بوك توضح فيه فوائد التبرع ببلازما الدم، مؤكدة أن التبرع يقوى الجهاز المناعي لدى المتبرعين، بالإضافة إلى تنشيط النخاع العظمى فى الجسم، ونصحت الأفراد بالتبرع ببلازما الدم نظرا للفوائد التي تعود على الشخص المتبرع والمستقبل للبلازما معا.

خطورة عدم حصول المريض على بلازما الدم

كما حذرت الوزارة فى منشور آخر، من خطورة عدم حصول على المريض على مشتقات بلازما الدم، حيث أشارت إلى وجود العديد من السلبيات التي يمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص بمختلف الفئات وخاصة الذين يعانون من مرض مزمن وتمثلت فى:-

تعريض الأشخاص الذين يعانون من مرضى النزيف المستمر «الهيموفيليا» إلى :-

- تدهور سريع بالحالة مع عدم الحصول على العوامل التي يفشل الجسم في تصنيعها.

- مضاعفات عنيفة مثل تشويه المفاصل والتي تؤدى إلى إعاقات مزمنة.

- بالإضافة إلى نقص الألبومين (مرضى الكبد والكلى).

- قد تصل الإصابة إلى مرحلة تورم الجسم واستسقاء البطن.

- مضاعفات خطيرة تصل إلى فشل عضلة القلب مما تسبب الوفاة.

كما تستمر وزار ة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى على الفيس بوك، في تقديم النصائح والإرشادات للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا وتجنب الإصابة أو العدوى، بالإضافة إلى تقديم النصائح لتقويم العادات السلبية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئ حول بعض الأمراض المنتشرة فى المجتمع.

تزويد المواطنين بالمعلومات عن الأمراض التي لها أضرار كبيرة

كما تواصل الوزارة، تقديم النصائح المختلفة للمواطنين وزيادة الوعى بين الأشخاص، لزيادة العملية التوعوية، وتوضيح كيفية التصرف عند الإصابة بأى مرض، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة تماشيا مع رؤية مصر2030، وزيادة المعرفة بكافة الأمراض المنتشرة التى يمكن أن تؤدى لعواقب وخيمة على صحة الأشخاص.