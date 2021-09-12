تحذير لمرضى السكري.. تلك الأدوية تسبب سكتة قلبية ودماغية

كشفت إحصائية حديثة عن وصول عدد مرضى السكري في الهند إلى 69.9 مليون بحلول عام 2025 و 80 مليونًا بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن «السكري» أصبح نمط حياة مزمنة زادت بشكل مثير للقلق عبر جميع الفئات العمرية، سواء كان الشباب أو كبار السن، ويمكن أن ينتشر مرض السكري في جميع الفئات العمرية تقريبًا هذه الأيام، كل هذه الإصابات بسبب نمط الحياة غير الصحي وعادات الأكل السيئة التي يتبعها الأشخاص هذه الأيام، وفقا لموقع «thehealthsite».

أدوية تعمل على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

هناك نوعان من الأدوية المستخدمة بشكل شائع للمرضى الذين جرى تشخيص إصابتهم بداء السكري هما الأنسولين السلفونيل يوريا والأنسولين القاعدي، والتي ثبت أنها فعالة في خفض مستوى السكر في الدم، ومع ذلك أشارت دراسة إلى أن نفس الأدوية قادرة أيضًا على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب.

عقاقير داء السكري من الأنسولين السلفونيل يوريا والأنسولين القاعدي يضران القلب إلى المستوى الذي يمكن أن يؤدي فيه إلى توقف القلب المفاجئ والنوبات القلبية، هذه الأدوية تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لعلاج مرض السكري.

مرضى معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري

نشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open، وأظهرت أن جميع المرضى الذين جرى تشخيص إصابتهم بمرض السكري وتناولوا أحد العقاقير، تبين أن 36٪ منهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من غيرهم، تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة بين 45 و 64 عامًا، وكان متوسط ​​وقت المتابعة 1.3 عامًا، كما أظهرت الدراسة أن عقار السولفونيل يوريا لمرضى السكر مرتبط باحتمالات حدوث مضاعفات أعلى بنسبة 36٪ تقريبًا، في حين وجد أن عقار الأنسولين القاعدي الآخر للسكري مرتبط بضعف خطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفات السكتة الدماغية.

أعراض تحذيرية لأمراض القلب تسبب الوفاة

الأعراض التحذيرية لأمراض القلب التي يمكن أن تسبب الوفاة إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد، يجب اكتشاف الأعراض مبكرًا لتجنب مضاعفات أمراض القلب، وبعض العلامات التحذيرية التي يجب إداركها والذهاب للطبيب المختص: ( الخفقان، التعر، صعوبة التنفس، آلام الصدر المزمنة، الصداع، وعدم انتظام ضربات القلب).

كيف تحافظ على صحة قلبك عندما تكون مصابًا بمرض السكر؟

يمكن الحفاظ على صحتك من خلال بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي أن تساعد المرضى، ويقترح الأطباء أن وضع هذه الإرشادات الغذائية في الاعتبار يمكن أن تحمى مرضى السكري من الإصابة بالسكتة القلبية، بالإضافة إلى تناول بعض قطع الفواكه والخضروات والبقوليات والفاصوليا إلى نظامك الغذائي.