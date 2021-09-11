الصحة: التبرع بالبلازما ينشط النخاع.. ويساعد على الشفاء من أمراض خطيرة

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتبرع ببلازما الدم، لما له من دور كبير في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.

التبرع ببلازما الدم يقوى الجهاز المناعي

وأكّدت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على فوائد التبرع بلازما الدم قائلة: «تبرعك ببلازما الدم هيساعد في تنشيط النخاع العظمي وتقوية جهازك المناعي».

وقالت وزارة الصحة، في منشور سابق، أنَّ التبرع آمن جدًا على المتبرع، مؤكّدة استمرار فرق التواصل المجتمعي التي تمّ تخصيصها في 5 محافظات بعملها في توعية المواطنين بأهمية التبرع لعلاج العديد من مرضى الكبد ونزيف الدم والكلى.

فرق لتوعية المواطنين بالتبرع ببلازما الدم

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت انطلاق فرق التواصل المجتمعي في محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية، والغربية، والمنيا»، لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار «العلاج جواك» وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

موقع وزارة الصحة المكان الوحيد للتسجيل للحصول على اللقاحات

وفي سياق متصل، حثت وزارة الصحة والسكان، المواطنين على ضرورة التسجيل موقع الوزارة الرسمي للحصول على طلب اللقاح، وأنَّه الجهة الواحدة الحكومية المانحة رقم لطلب اللقاح، موضحة أنَّ جميع اللقاحات التي يتمّ تطعيمها للمواطنين آمنة ولا تدعو للخوف والأعراض الجانبية عقب التطعيم تزول خلال يومين، ولا داعي الذهاب للطبيب.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأنشطة اليومية، وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مقابل مبالغ مالية.