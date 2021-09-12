علاج اشتباه الإصابة بكورونا.. قسط كاف من النوم وطعام صحي

أثارت عودة ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى، مخاوف كثير من المواطنين من الإصابة بالفيروس، خاصة مع الموجة الرابعة وقرب فصل الشتاء، فضلا عن اكتشاف متحور دلتا بلس في مصر، وزاد بحث المواطنين عبر محرك جوجل، عن طرق علاج اشتباه الإصابة بكورونا، خاصة أنّ معظم أعراض الإصابة بالفيروس، تتشابه مع أعراض الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

طرق العلاج من فيروس كورونا

الدكتور أيمن ثروت مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، قال إنّ علاج اشتباه الإصابة بكورونا يكون من خلال استشارة الطبيب في البداية وأخذ العلاج اللازم وفقا لحالة المريض الصحية، وهل يعاني من أمراض مزمنة أم لا، مع ضرورة معرفة قدرة الجهاز المناعي لحالة الشخص المصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

خطوات العلاج عند الاشتباه بفيروس كوورنا

وأضح ثروت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» طرق العلاج من الاشتباه بفيروس كورونا في المنزل دون الذهاب للمستشفى، أو الدخول في مرحلة العزل المنزلي، وهي كما يلي:

- الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

- أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة.

- تناول الأغذية الغنية بالبروتين والفتيامينات.

- عدم تناول أي أعشاب طبيعية دون الرجوع للطبيب.

- عدم أخذ مضادات حيوية دون استشارة الطبيب المختص.

الأعراض السائدة عند الإصابة بفيروس كورونا

وأشار مدير وحدة الرعاية، إلى ضرورة معرفة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والتي تتمثل في إجراء تحليل كورونا لتأكيد وجود إصابة بالفيروس أم أعراض نزلة برد عابرة.

وتتمثل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا فيما يلي:

- الحمى.

- السعال الجاف.

- التهاب الحلق.

- رشح الأنف وانسدادها.

- ألم في الصدر وضيق في التنفس.

- إعياء وتعب.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- عدوى الجهاز الهضمي.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.