دفتر محاكمات اليوم.. «كتائب حلوان» و«فض اعتصام رابعة» الأبرز

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الإثنين، عددًا من القضايا الهامة، أبرزها جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»، وكذلك محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات عائلية في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ومحاكمة 215 متهمًا في قضية «كتائب حلوان».

قضية فض اعتصام رابعة

تعقد اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة بالدائرة الثانية إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «فض اعتصام رابعة».

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية سابقًا، هشام بركات حاليًا، إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك الشروع في القتل، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس.

قضية كتائب حلوان

تشهد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد بمجمع محاكم طرة، اليوم، الاثنين، جلسة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «كتائب حلوان»، وذلك تحت رئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، كانوا يتولون قيادة جماعة تم تأسيسها بما يخالف أحكام القانون، وأن الغرض من تأسيسها تعطيل أحكام الدستور والدعوة إلى ذلك، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، فضلا عن الإضرار بالسلم الاجتماعي.

محاكمة المتهمين بقتل مواطن في «أطفيح»

في محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم الجيزة، اليوم الاثنين، تستكمل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن في مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لخلافات عائلية بينهم وبين المجني عليه، دفعتهم إلى إحضار أداة الجريمة «كوريك بناء» وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه، وقاموا بقتله.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بها وإثارة الرعب في نفوس أهالي المنطقة التي شهدت الجريمة، وهي قرية عرب الكريمات التابعة لمركز أطفيح في محافظة الجيزة.