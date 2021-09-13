حماية الطفل بقنا تستخرج 13 شهادة ميلاد لأطفال مجهولي النسب خلال 3 أشهر

انتشرت ظاهرة العثور على الأطفال مجهولي النسب بشواطئ الترع والمصارف ومداخل العقارات وأمام المساجد في محافظة قنا، الأمر الذي دفع مكتب حماية الطفل بقنا إلى عقد عدة ندوات بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة الناتجة عن العلاقات غير الممشروعة.

حماية الطفل بقنا: استخراج 13 شهادة ميلاد

ووفقا لتقرير رسمي، تمكنت حماية الطفل في محافظة قنا، من إستخراج 13 شهادة ميلاد لأطفال مجهولي النسب في محافظة قنا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد قرار مجلس الوزراء الذي سمح لمكاتب الحماية باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المعثور عليهم.

5 أطفال عُثر عليهم خلال الأسبوع الماضي

وشهدت محافظة قنا، خلال الأسبوع الماضي، العثور على 5 أطفال مجهولي النسب من بينهم جثتين، ففي مركز أبوتشت عثر الأهالي على طفلة رضيعة عمر يوم أمام مسجد في المدينة، وفي مقابر قنا عثر الأهالي على جثة طفل في مقابر المدينة، وفي نجع حمادي عثر الأهالي على رضيع بمدخل عمارة، وفي بهجورة، عثروا على جثة طفل بترعة القرية، وفي نقادة نقادة عثر الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة ملقى بجوار مقابر مركز نقادة.

مديرية حماية الطفل: ندوات لمواجهة انتشار ظاهرة الأطفال مجهولي النسب

وقالت سميحة سعد، مدير مكتب حماية الطفل في محافظة قنا، إن المديرية من خلال مكاتبها في الوحدات المحلية، سارعت بتقديم اقتراح للسيد المحافظ، اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، بعقد ندوات توعوية، موضحة أن المكاتب بالفعل عقدت عدة ندوات في حضور ممثل من مديرية الأوقاف بقنا، لشرح مخاطر زنا المحارم وانتشار ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، كما ناقشت الندوات ظاهرة الزواج المبكر وغيرها من القضايا الاجتماعية المهمة.

وأوضحت أنه في الفترة الأخيرة صدر قرار من مجلس الوزراء بتمكين مكاتب الحماية من استخراج شهادات الميلاد للأطفال مجهولي النسب، موضحة أن الظاهرة باتت مقلقة وتحتاج لتضافر كبير من كافة أطياف المجتمع القنائي للقضاء على تلك الظاهرة.