الصين تعلق الدراسة وتلغي رحلات الطيران في شنغهاي بسبب إعصار تشانتو

أعلنت السلطات الصينية حالة الطوارئ في شنغهاي، بسبب اقتراب إعصار تشانتو، وقررت إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية وخدمات القطارات مع اقتراب وصول الإعصار، اليوم الإثنين، وبعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على تايوان.

واتخذت الصين العديد من الإجراءات لمواجهة التداعيات السلبية لإعصار تشانتو، وأعلنت الصين إغلاق المدارس في شنغهاي، وألغت معظم الرحلات إليها تحسبا لإعصار شانتو.

إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية بسبب إعصار تشانتو

وألغت شنغهاي الرحلات الجوية وأوقفت خدمات القطارات، مع اقتراب إعصار تشانتو من اليابسة اليوم الإثنين، وبعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على تايوان وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وجرى تعليق كل الرحلات الجوية من مطاري شنغهاي بدءً من الساعة الثالثة مساء، السابعة صباحا بتوقيت جرينتش، وفق وسائل إعلام محلية، ومن المقرر أن يغلق مترو الأنفاق، كما أغلقت المدارس والكثير من المكاتب والمتاجر أبوابها طوال اليوم.

وأغرق إعصار تشانتو تايوان بما يقرب من 5 بوصات «13 سنتيمترا» من الأمطار أمس الأحد، عندما مر مركز الإعصار بالساحل الشرقي للجزيرة، وسجلت رياحه سرعة بلغت 162 كيلومترا في الساعة وارتفعت شدتها إلى 198 كيلومترا في الساعة قبل أن يعبر الإعصار مضيق تايوان متجها إلى شنغهاي.

توقعات بتوجه الإعصار إلى اليابان وكوريا الجنوبية

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار شمالا بعد شنغهاى ليمر عبر مناطق شرق الصين، ثم يتوجه إلى كوريا الجنوبية واليابان.

يشار إلى أن الإعصار نفسه قد ضرب جزيرة لوزون بالفلبين الأسبوع الماضي غير أنه لم يتسبب في فيضانات أو دمار وفق التقارير.

وتعرضت شنغهاى أواخر شهر يوليو الماضى لإعصار إنفا وتسبب في إلغاء رحلات جوية، وإجلاء نحو 330 ألف من سكان أحد الأحياء في جنوبي شنغهاي.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في نفس الشهر في مقتل ما لا يقل عن 292 شخصا في إحدى المدن الرئيسية في مقاطعة هينان، كان بعضهم قد علق في أنفاق مترو المترو.