انفجار في الصين يقتل 8 أشخاص.. وحرائق بإسبانيا تسفر عن مصرع شخص

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية، عدة حوادث وكوارث طبيعية، منها الانفجار الذي وقع شمال شرقي الصين، جراء تسرب أسطوانة للغاز المسال، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، كما شهدت ساحل العاج الدولة الواقعة في غربي أفريقيا، تحطم مروحية تابعة للجيش على الحدود الشمالية للبلاد، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وانفجار وحريق اليوم، سببهما تسرب أسطوانة للغاز المسال في مبنى سكني في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، حيث تسبب في مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وتم إخماد الحريق في حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما قامت السلطات بإجلاء سكان المبنى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي روسيا، أدى انفجار للغاز المنزلي، صباح اليوم، في مبنى سكني بالقرب من مدينة يليتس في مقاطعة ليبيتسك الروسية، إلى سقوط طفل وامرأة، فيما أصيب 6 آخرين.

ويبلغ عدد المسجلين في المبنى، 47 شخصا، لكن بعضهم لا يقيم هناك بشكل فعلي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، إن الانفجار وقع في مبنى من طابقين في قرية «سوليدارنست» قرب مدينة يليتس، فيما أشارت المعلومات الاولية، إلى ان الانفجار، أدى إلى انهيار أحد مداخل المبنى، ولم يتبعه حريق.

وأوضحت الوزارة الروسية، أنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض تعود واحدة لطفل عمره 11 عاما، والثانية لامرأة من مواليد 1971، كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، غالبيتهم مصابين بكسور في العظام وبينهم طفل واحد.

وواصل رجال الإنقاذ البحث عن متقاعد فقدت أثاره خلال الحادث، فيما أشار مصدر في السلطات المحلية، إلى أن حوالي 260 شخصا شاركوا في عملية البحث والإنقاذ، مع 58 قطعة من المعدات والآليات.

مصرع 5 أشخاص جراء تحطم مروحية تابعة للجيش في ساحل العاج

وفي أفريقيا، لقى 5 أشخاص مصرعهم جراء تحطم مروحية تابعة للجيش في ساحل العاج، كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد، وقال رئيس أركان القوات المسلحة في ساحل العاج، لاسينا دومبيا، إن الاتصالات فقدت مع الطائرة وهي مروحية هجومية من طراز «مي-24» مساء أمس الأول الخميس.

وأشار دومبيا، إلى أن المروحية تحطمت في منطقة تيهيني شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، موضحا أن التحقيق مستمر لتحديد سبب الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إسبانيا، اضطر رجال إطفاء يكافحون حريق غابات قرب منتجع في منطقة «كوستا ديل سول» الواقعة جنوبي البلاد، للتراجع على إثر مقتل أحد أفراد الطوارئ مع اتساع نطاق الحريق الذي أجبر أكثر من 1000 شخص على ترك منازلهم.

وقال جهاز مكافحة حرائق الغابات في إقليم الأندلس على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه سحب معظم رجال الإطفاء التابعين له، بعد أن تسببت الرياح القوية والحرارة المرتفعة في تكون سحابة نارية خطيرة في المنطقة.

حرائق إسبانيا تلتهم نحو 8896 فدانا من الغابات في جبل «سييرا بيرميخا»

والتهم الحريق منذ اندلاعه،على نحو 8896 فدانا من الغابات في جبل «سييرا بيرميخا» المطل على إستيبونا، وهو منتجع على البحر متوسط يقبل عليه السائحون البريطانيون والمتقاعدون.

69 طائرة تشارك في عمليات الإطفاء

ورفعت السلطات الإسبانية، تصنيف الحريق إلى المستوى الثاني ما جعل الحكومة المركزية تتدخل وتشارك بطائرتي رش وطائرة هليكوبتر في العملية ليصل إجمالي عدد الطائرات المشاركة إلى 69 طائرة.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في المنطقة، إنه من غير المرجح السيطرة على الحريق قبل يوم السبت.

وهطلت على منطقة الباحة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أمس الجمعة، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات: المخواة وقلوة وبني حسن والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».