الصين تسجل 20 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، سجل 20 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيسي للبلاد بمقاطعة فوجيان الواقعة شرقي البلاد، أمس السبت، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بها أووفيات جديدة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إنه تم الإبلاغ عن 26 حالة وافدة جديدة، بما في ذلك 11 في يوننان، و6 في قوانجدونج، و3 في شنجهاي، و2 في منغوليا الداخلية، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينج وفوجيان وخنان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، أرسلت اللجنة الصينية، أمس السبت، مجموعة عمل لتوجيه جهود الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه في بوتيان بمقاطعة فوجيان الواقعة شرقي الصين.

وقالت حكومة المدينة الصينية، في مؤتمر صحفي، إنه جاري العمل على اختبار تسلل الجينوم الفيروسي لـ19 حالة متعلقة بهذا الانتشار، وتم تحديد السلالات بشكل مبدئي على أنها سلالة «دلتا» الهندية من الفيروس شديدة العدوى.

ارتفاع إجمالي وفيات الهند إلى 442655 حالة

وفي الهند، شهدت البلاد، انخفاضًا تدريجيًا في الإصابات اليومية بـ«كورونا»، وسجلت وزارة الصحة، 28591 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33236921 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 338 حالة وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 442655 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي السعودية، أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة «جدة» الواقعة في غربي البلاد، حكما بالسجن 5 أشهر على مواطن سعودي نزع كمامته ورفض التجاوب مع تعليمات رجل أمن في مكان عام.

من جانبها، وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا على استخدام لقاح «فايزر» الامريكي المضاد لـ«كورونا» للأطفال من سن 12 عاما، مما يمهد الطريق للحكومة لتوفير اللقاحات للمراهقين.

وقالت الهيئة الجنوب أفريقية، إن قرارها جاء بعد مراجعة لمعلومات جديدة بشأن السلامة والكفاءة تم تقديمها في مارس الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.