اليابان تسجل للمرة الأولى 18 إصابة بسلالة «إيتا» من فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اليابانية 18 حالة إصابة «بسلالة إيتا» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعد هي حالات الإصابة الأولى بهذه السلالة التي يتم الإبلاغ عنها في اليابان.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم، الجمعة، أن سلالة إيتا اكتشفت للمرة الأولى في بريطانيا في شهر ديسمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت السلالة على قائمتها للسلالات المثيرة للاهتمام في شهر مارس الماضي.

الإبلاغ عن المتغير «إيتا» في أكثر من 70 دولة

وأوضحت الصحة اليابانية، أن الحالات اكتشفت في عينات أخذت من أشخاص كانت نتيجة فحوصاتهم للكشف عن فيروس كورونا إيجابية بعد وصولهم إلى اليابان في الفترة ما بين ديسمبر من العام الماضي وحتى الثالث من سبتمبر الجاري.

وأجرى المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية تحليلا جينيا للعينات، فيما أفاد موقع يسجل التسلسلات الجينية لفيروس كورونا المستجد بأنه أبلغ عن المتغير «إيتا» في أكثر من 70 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية 5 سلالات من فيروس كورونا المستجد على أنها سلالات مثيرة للاهتمام، من بينها سلالة «لامدا» التي انتشرت بشكل رئيسي في أمريكا الجنوبية، وسلالة «مو» التي المبلغ عنها في أمريكا الجنوبية وأوروبا، وسلالة «كابا» التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند.