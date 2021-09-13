طن الأسمنت يرتفع بشكل ملحوظ والحديد يستقر.. أسعار الحديد والأسمنت

سجّلت أسعار الأسمنت ارتفاعا مفاجئا في عدد من الشركات خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما شهدت أسعار الحديد استقرار في الأسواق.

وكانت أسواق مواد البناء، شهدت حالة من الهدوء والركود في المبيعات خلال الفترة الماضية، وبالرغم من ذلك يبحث المواطنون عن أسعار الحديد وأسعار الأسمنت.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الاثنين، بنحو:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبي 14300 جنيه.

- شركة العشري 14300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا اليوم الاثنين 13 سبتمبر، وجاءت كالتالي:

- ارتفع أسمنت المسلح وسجل سعر 940 جنيها، وهو الأعلى سعرًا.

- ارتفع أسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

- تراوح سعر أسمنت شركة سعر أسمنت الممتاز من 785 إلى 860 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر أسمنت وادي النيل عند 920 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيها للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 870 جنيها.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

استقرار أسعار الأسمنت المخلوط

واستقرت أسعار الأسمنت المخلوط للطن في السوق المحلي المصري منذ فترة، حيث استقرت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، وتراوحت أسعاره بين 610 و760 جنيها للطن، بحسب الشركة المصنعة له.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، ارتفاع أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح ما بين 25 و50 جنيها للطن إلى تعظيم أرباح الشركات، لافتا إلى أن تعظيم الربح تلجأ إليه الشركات في وقت قصير أو طويل، وتحدد الشركة بموجبه السعر والمدخلات.