مبيعات الأسمنت تسترد عافيتها وانتعاش في التصدير والاستهلاك المحلي

بالتزامن مع قرارات حكومية من شأنها تقليص المعروض من الأسمنت في الأسواق المحلية، كشفت القوائم المالية التي أرسلتها اليوم شركة «أسمنت سينا» إلى إدارة البورصة عن مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالمبيعات المحلية والتصدير، عن الفترة المنتهية في يونيو الماضي، وأظهرت القوائم أن إنتاج الشركة من «الكلينكر» ارتفع بنحو 50.8% بنهاية يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 934.7 ألف طن، مقارنة بـ619.8 ألف طن بنهاية يونيو 2020، كما ارتفع إنتاج الأسمنت بنسبة 62.6% بإجمالي إنتاج 1.1 مليون طن، مقارنة بـ 689.2 ألف طن.

ارتفعت مبيعات الشركة المحلية من الأسمنت بنحو 66.6%

ووفقا للقوائم المالية فقد ارتفعت مبيعات الشركة المحلية من الأسمنت بنحو 66.6%، حيث باعت 1.1 مليون طن، مقارنة بـ 679.4 ألف طن، وسجلت الشركة طفرة في صادراتها من الأسمنت، إذ بعدما لم تسجل أي صادرات لها في العام المالي السابق، صدرت الشركة نحو 5.4 ألف طن.

الانتعاشة في الأسمنت لم تقتصر على الكميات المباعة فحسب، حيث انعكست على القيمة، التي ارتفعت بنسبة 71%، إذ بلغت قيمة مبيعات أسمنت سينا 636.8 مليون جنيه، مقارنة بـ370.6 مليون جنيه في يونيو 2020.

وكشفت القوائم المالية عن خفض أعداد العمالة لديها بنحو 59%، حيث قلصت الشركة عدد العمالة من 577 عاملا بنهاية يونيو 2020، إلى 236 عاملا بنهاية يونيو الماضي.

انخفض إجمالي رواتب العاملين بالشركة بنسبة 27%

وبحسب القوائم فقد انخفض إجمالي رواتب العاملين بالشركة بنسبة 27% خلال فترة المقارنة، حيث تراجعت الأجور من 49 مليونا و984 ألف جنيه، إلى 36 مليونا و449 ألف جنيه، بتراجع قيمته 13.5 مليون جنيه.

وقال مصدر بشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن السنوات الثلاث الماضية، شهدت أزمة كبيرة لدى أغلب شركات الأسمنت، وأكد لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من شركات عانت خلال الفترة الماضية بسبب وجود فوائض إنتاجية تفوق حاجز الـ30 مليون طن.

وأشار المصدر إلى أن الفوائض تسببت في انخفاض الأسعار بشكل كبير في ظل زيادة التكلفة، ما أدى إلى تكبد شركات القطاع خسائر كبيرة، وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في أداء الشركات عقب القرار الحكومي الخاص بخفض الإنتاج الخاص بالمصانع، وهو القرار الذي من شأنه حل أزمة زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية.

وفي مايو الماضي، اقترح مجلس الوزراء على منتجي الأسمنت خفض الإنتاج بنسبة 10% على الأقل لتقليص تخمة المعروض في الأسواق، وفي يوليو الماضي سمح جهاز حماية المنافسة بطلب قدمته 23 شركة أسمنت لخفض الإنتاج، وقال الجهاز إن الموافقة جاء موافقة للقانون الذي يسمح بمثل هذا التوجه خلال فترات الأزمات.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فإن إجمالي استهلاك الأسمنت بلغت 44.9 مليون طن في 2020، بينما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية في العام ذاته نحو 82.5 مليون طن، وأظهرت بيانات الشعبة أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تعدت 30 مليون طن نتيجة لانخفاض الطلب، فيما تبلغ استثمارات صناعة الأسمنت أكثر من 255 مليار جنيه.