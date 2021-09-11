استقرار سعر طن الأسمنت اليوم.. و الأغلى بـ930 جنيها للطن

استقر سعر طن الأسمنت، خلال بدء تعاملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، في السوق المحلي المصري، حيث تراوح سعر تسليم الطن أرض مصنع بين 710 و930 جنيهًا.

ويشهد سعر طن الأسمنت اليوم استقرارا في جميع الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلي، حيث يعتبر الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وتشييد المباني السكنية والمجمعات المعمارية وصب الخرسانة، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى.

أسعار شركات الأسمنت في السوق المحلي

وترصد «الوطن»، سعر طن الأسمنت اليوم من خلال رصد شركات صناعة الأسمنت ومخازن البيع والتوزيع وبائعي التجزئة في الأسواق المحلية، كالتالي:

- تراوح سعر أسمنت شركة سعر أسمنت الممتاز من 785 جنيه إلى 860 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل من 915 إلى 920 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 870 جنيهًا.

- أسمنت المسلح سجل سعر 930 جنيها.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

- أسمنت حلوان سجل سعر 890 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

استقرار أسعار الأسمنت المخلوط

تظل أسعار الأسمنت المخلوط ثابتة في السوق المحلي المصري منذ فترة، حيث استقرت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، وتراوحت أسعاره بين 610 و760 جنيهًا للطن، بحسب الشركة المصنعة له.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسمنت السويس سي وتر بـ970 جنيها.

- أسمنت أسيك سي وتر بـ880 جنيها.

- أسمنت السويدي المقاوم بـ1010 جنيهات.