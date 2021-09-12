استقرار اسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 سبتمبر2021، حيث ظلت الأسعار ثابتة في الأسواق المحلية وفق ما أعلنته الشركات.

واستقرت أسعار الحديد، عقب إعلان شركات حديد التسليح عن أسعار شهر سبتمبر، ليأتى هذا الاستقرار للشهر الثالث على التوالى بسبب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الخامات العالمية، كما استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم.

وأعلنت شركات حديد التسليح، عدم تغيير أسعار الحديد لتستقر على أسعار شهر أغسطي الماضي دون تغيير.

أسعار حديد التسليح اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد ، بنحو:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبى 14300 جنيه.

- شركة العشرى 14300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت استقرارًا اليوم الاحد 12 سبتمبر، حيث سجلت:

- تراوح سعر أسمنت شركة سعر أسمنت الممتاز من 785 إلى 860 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل من 915 إلى 920 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 870 جنيهًا.

- أسمنت المسلح سجل سعر 930 جنيها، وهو الأعلى سعرًا.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

- أسمنت حلوان سجل سعر 890 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

استقرار أسعار الأسمنت المخلوط

واستقر أسعار الأسمنت المخلوط للطن في السوق المحلي المصري منذ فترة، حيث استقرت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، وتراوحت أسعاره بين 610 و760 جنيهًا للطن، بحسب الشركة المصنعة له.