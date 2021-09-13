شيرين رضا عن مهرها من عمرو دياب: «25 قرشا.. ومفيش داعي للفشخرة الكدابة»

أثارت الفنانة شيرين رضا جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بشأن معرقة قيمة مهرها من الفنان عمرو دياب، تزامناً مع إعلان خطبة ابنتها منذ أيام، وإقامة حفل خاص لها.

شيرين رضا تكشف قيمة مهرها

وكشفت شيرين رضا، عن قيمة مهرها وقت زوجها من الفنان عمرو دياب منذ سنوات قائلة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة «تبذير بدون أى معني غير الفشخرة الكدابة، على فكرة أنا مهري كان 25 قرشا، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وحلة، ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاشتاج تزوجني بدون مهر».

شيرين رضا تتحدث عن مهر ابنتها

وتطرقت شيرين في تصريحات لبرنامج «et بالعربي» إلى خطبة ابنتها ومهرها قائلة، «إن المهر بالنسبة لها شيء رمزي، لا أن زوجها يشتريها، وأنها تفضل أن يكون المهر شيئا رمزيا»، وأضافت مازحة أنها «لا تمانع أن يكون 100 مليون دولار».

عدد زيجات شيرين رضا

يذكر أن شيرين رضا تزوجت مرتين، إحداها من الفنان عمرو دياب في تسعينيات القرن الماضي، وأثمر زواجهما عن ابنتها نور فقط.

ومن ناحية أخرى، سافرت الفنانة شيرين رضا مؤخراً إلى دبي للحصول على الإقامة الذهبية، حيث تفضل السفر إلى هناك باستمرار ولكن الكسل كان يمنعها خلال الفترة الماضية، بحسب تصريحاتها.

نور عمرو دياب تستعد لعقد قرانها على خطيبها كيوان

وفي الوقت ذاته تستعد نور عمرو دياب للزواج من خطيبها البريطاني من أصل إفريقي «كيوان»، حيث فاجأها بتقديم خاتم الزواج لها، خلال قيامها بجلسة تصوير.

وأعلنت «نور» خبر خطبتها، ونشرت الصور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت: «حب حياتي فاجأني بعرض الزواج، وأنا قبلت».