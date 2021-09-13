رئيس جامعة الإسكندرية: إنجازات الجمهورية الجديدة كانت أهم أحلام الشباب

نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ندوة بعنوان: «تحديات السياسة الخارجية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة» بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وحاضر فيها السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، وأدارها الدكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم السياسية، بحضور لفيف من قيادات الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس ورجال الصحافة وجمع غفير من الطلاب.

واستعرض «قنصوه» في كلمته الجهود الكبيرة والقفزات المتتابعة التي تشهدها معدلات التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن هذه القفزات كانت بمثابة الحلم لكل الأجيال.

رئيس جامعة الإسكندرية: مبني جديد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في أبيس

كما وجه رئيس جامعة الإسكندرية، كلمة إلى طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية مؤكداً على ضرورة إعلاء قيمة الانتماء للوطن، والفخر بحضارته التاريخية والمعاصرة، وحث الطلاب على التزام طريق العلم والمعرفة باعتباره الطريق الوحيد إلى التقدم وبلوغ حياة أفضل، وأن عليهم أن يفخروا بالانتماء لجامعة الإسكندرية باعتبارها جامعة رائدة على المستوى العالمي تحظى الشهادات التي تمنحها بالاعتراف والتقدير في كل جامعات العالم، ووعد رئيس الجامعة الطلاب بإنشاء مبنى جديد يليق بكليتهم بمجمع الجامعة بأبيس خلال عامين.

عميد كلية الدراسات الاقتصادية: الجمهورية الجديدة مشروعاً نهضوياً مصرياً

وقال الدكتور أحمد وهبان، عميد الكلية، إن الجمهورية الجديدة مشروع نهضوي مصري على غرار المشاريع الكبرى التي شهدها تاريخ مصر المعاصر مثل مشروع محمد علي باشا، ومشروع الخديوي إسماعيل، ومشروع الرئيس جمال عبد الناصر، وهي المشاريع التي لاقت تحديات كبيرة لاسيما على الصعيد الدولي، مضيفا أن هناك ثمة تحديات تواجه السياسة الخارجية ربما أبرزها ما أفرزه التقدم التقني الهائل من ظهور أجيال جديدة من الحروب مثل حروب الجيلين الرابع والخامس والتي تعتمد على آليات متنوعة تميزها عن الحروب التقليدية مثل: الإرهاب، والضغوطات الاقتصادية، واستخدام الأسلحة الذكية في تنفيذ عمليات عسكرية محدودة وناجزة في ذات الوقت، وحروب المعلومات، والهجمات الإلكترونية، وبث الشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيما يعرف بالنفايات الإلكترونية بغرض تفكيك الجبهة الداخلية، وإضعاف اللحمة الوطنية.

السفير محمد العرابي يستعرض التحديات التي تجابه الدولة المصرية حاليا

واستعرض السفير محمد العرابي، أبرز التحديات التي تجابه الدولة المصرية حالياً سواء في منطقة شرق المتوسط، أو من ناحية الجبهة الليبية، أو مشكلة سد النهضة، بالإضافة إلى القضية المحورية الدائمة في السياسة الخارجية المصرية وهي بطبيعة الحال القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الآليات المستجدة والمستخدمة من قبل قوى دولية عديدة في محاولة لزعزعة الأمن القومي المصري، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات كبيرة في التصدي لهذه التهديدات في مختلف الدوائر وعلى كافة الأصعدة.