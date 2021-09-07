خلال أسبوع.. جامعة الإسكندرية تساهم بنشر 63 بحثا جديدا بمنصة «سكوبس»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 63 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus» العالمية.

جامعة الإسكندرية النشر الدوري

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية في بيان صحفي، اليوم، أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولي وصل إلى 87 بحثا فى مجال العلوم الأساسية منها «الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية، الفيزياء والفلك، الكيمياء، العلوم الأساسية العلوم الطبية، ثم الهندسة، والهندسة الكيميائية، ثم علوم المواد، فالزراعة والعلوم البيولوجية، فالصيدلانيات وعلوم السموم، فالطاقة».

تحليل الأبحاث المنشورة

وأضاف رئيس الجامعة أنه بتحليل الأبحاث المنشورة تبين أن هناك تعاونا دوليا فى إجراء هذه الأبحاث وجاءت أعلى دولة مشاركة مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بواقع 16 بحثا، فالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بواقع 6 أبحاث، لكل منها، فألمانيا وليبيا بـ4 أبحاث لكل منها، فالهند بواقع 3 أبحاث، فالصين وماليزيا وإيطاليا والأردن والأمارات المتحدة ببحثين لكل منها، وكانت أكثر الأبحاث المنشورة مع «جامعة القاهرة، جامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الملك سعود، وجامعة طيبة، وجامعة فاروس، ومركز البحوث الزراعية».

وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية، الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.