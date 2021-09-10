تفاصيل وشروط 56 وظيفة في جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، في وقت سابق، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف بعدد من كليات فرع الجامعة بمطروح، والتي سيغلق باب التقديم بها اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر، وعليه، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة.

وظائف كلية الآثار واللغات:

- وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية تخصص (لغويات)

- وظيفة مدرس بقسم الآثار اليونانية والرومانية تخصص (آثار يونانية رومانية)

- وظيفة مدرس بقسم اللغات الشرقية (تخصص لغة صينيه وأدابها)

وظائف كلية التربية النوعية:

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأقتصاد المنزلي تخصص (تغذية وعلوم أطعمة)

- وظيفة مدرس بقسم التربية الفنية تخصص (تصميم)

- وظيفة مدرس بقسم التربية الموسيقية تخصص (موسيقى عربية)

- وظيفة مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم تخصص (تكنولوجيا تعليم)

وظائف كلية التربية الرياضية للبنين:

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية تخصص (كاراتية)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية والرياضية تخصص (علوم صحية رياضية)

- وظيفة مدرس بقسم تدريب التمرينات والجمباز تخصص (جمباز)

- وظيفة مدرس بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار تخصص (مسابقات الميدان والمضمار)

- وظيفة مدرس بقسم تدريب الألعاب الرياضية تخصص (ألعاب رياضية كره قدم)

- وظيفة مدرس بقسم تدريب الرياضات المائية تخصص (رياضات مائية)

- وظيفة مدرس بقسم أصول التربية الرياضية تخصص (علوم تربوية ونفسية)

- وظيفة مدرس مساعد بقسم تدريب التمرينات والجمباز تخصص (جمباز)

- وظيفة معيد بقسم تدريب الرياضات المائية تخصص (رياضات مائية)

وظائف كلية علوم البترول والتعدين:

- ظيفة أستاذ مساعد بقسم جيولوجيا البترول تخصص (جيولوجيا تركيبية وتكتونية)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم جيولوجيا التعدين تخصص (صخور نارية ومتحولة)

- وظيفة مدرس بقسم جيولوجيا البترول تخصص (طرق مسح سيزمية)

- وظيفة مدرس بقسم جيولوجيا البترول تخصص (تسجيلات الآبار Well Logging)

- وظيفة مدرس بقسم جيولوجيا البترول تخصص (جيولوجيا بترول)

- وظيفة مدرس بقسم جيولوجيا البترول تخصص (حفريات دقيقة لافقارية)

- وظيفة مدرس مساعد بقسم جيولوجيا البترول تخصص (جيوفيزياء)

- وظيفة معيد بقسم جيولوجيا البترول تخصص (جيولوجيا البترول)

وظائف كلية التربية:

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص (مناهج وطرق تدريس التاريخ)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص (مناهج وطرق تدريس جغرافيا)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص (مناهج وطرق تدريس كيمياء)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم بيولوجى تخصص (علم حيوان)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم بيولوجى تخصص (نبات)

- وظيفة مدرس بقسم أصول التربية تخصص (أصول تربية)

- وظيفة مدرس بقسم الرياضيات تخصص (رياضة بحتة)

- وظيفة مدرس بقسم لغة إنجليزية تخصص (أدب إنجليزى)

وظائف كلية التمريض:

- وظيفة أستاذ بقسم تمريض باطني وجراحي تخصص (تمريض باطني وجراحي)

- وظيفة أستاذ بقسم تعليم التمريض تخصص (تعليم التمريض)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة المجتمع تخصص (تمريض صحة المجتمع)

- وظيفة مدرس بقسم تمريض الأطفال تخصص (تمريض أطفال)

- وظيفة مدرس بقسم تمريض نفسى وصحة نفسية تخصص (تمريض نفسى وصحة نفسية)

وظائف كلية الطب البيطرى:

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم طب الحيوان تخصص (أمراض الحيوان المعدية)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم أمراض الدواجن والأسماك تخصص (أمراض الدواجن)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأدوية البيطرية تخصص (الأدوية البيطرية)

- وظيفة مدرس بقسم طب الحيوان تخصص (أمراض الحيوان الباطنة)

- وظيفة مدرس بقسم الأنسجة والخلايا البيطرية تخصص (الأنسجة والخلايا البيطرية)

- وظيفة مدرس بقسم التشريح والأجنة البيطرية تخصص (التشريح والأجنة البيطرية)

وظائف كلية السياحة والفنادق:

- وظيفة أستاذ بقسم الدراسات الفندقية تخصص (تسويق فندقى)

- وظيفة أستاذ بقسم الدراسات الفندقية تخصص (إدارة فندقية)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية تخصص (إدارة منشأت سياحية)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحى تخصص (فرعوني)

- وظيفة مدرس بقسم الإرشاد السياحى تخصص (إسلامي)

وظيفة كلية رياض الأطفال :

- وظيفة أستاذ بقسم العلوم النفسية تخصص (صحة نفسية).

- وظيفة أستاذ بقسم العلوم التربوية تخصص (أصول تربية الطفل)

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية تخصص (صحة نفسية).

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية تخصص (علم نفس الطفل) .

- وظيفة أستاذ مساعد (سيدة) بقسم العلوم الأساسية تخصص (علم تربية حركية).

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية تخصص (مناهج طفل).

- وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية تخصص (أصول تربية الطفل)

- وظيفة مدرس بقسم العلوم النفسية تخصص (علم نفس الطفل).

شروط التقدم للوظائف المطلوبة:

يشترط فيمن يتقدم لأحدى هذه الوظائف ما يلي:

بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة

- أن يكون حاصل على المؤهل (دكتوراه أو ما يعادلها) ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه مدة عشر سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى ثمانية عشر سنة على الأقل على الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

- أن يكون قد أجرى خلال السنوات السابقة على تقدمه للتعيين في هذه الوظيفة بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة ويكون ذلك بتقرير من اللجنة العلمية الدائمة المختصة.

بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين:

- أن يكون حاصلًا على المؤهل (الدكتوراه أو ما يعادلها) يشترط أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه مدة 5 سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى 13 سنة على الأقل على الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

- أن يكون قد قام خلال السنوات السابقة على تقدمه للتعيين في هذه الوظيفة بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة ويكون ذلك بتقرير من اللجنة العلمية الدائمة المختصة.

بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف المدرسين:

- أن يكون حاصل على المؤهل (الدكتوراه أو ما يعادلها) أن يكون قد أمضى مدة ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما .

بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف المدرسين المساعدين:

- أن يكون حاصل على درجة الماجستير.

- أن يتقدم بشهادة تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير.

بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف المعيدين:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من خريجى جامعة الإسكندرية دفعتي 2016 ،2017 بتقدير عام جيد جداً على الأقل وتقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.

الشروط العامة المطلوبة

1- أن يكون المتقدم مستوفياً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

2- على المتقدمين الذين يعملون بالحكومة أو القطاع العام التقدم بموافقة صريحة من جهة عملهم على التقدم لشغل هذه الوظائف.

3- على المتقدمين لوظائف كلية الطب البيطرى ان يكون حاصلا على بكالوريوس طب بيطري.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- أن يكون موجودا داخل جمهورية مصر العربية.

6- ألا يزيد سن المتقدم عند الإعلان «الأستاذ 53 عامًا/ الأستاذ المساعد 48 عامًا/المدرس 45 عامًا/ المدرس المساعد 35 عامًا).

7- يقدم الطالب بطلب بأسم السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح (بمبنى إدارة الجامعة بالشاطبي الإسكندرية) فى موعد غايته 15 يوماً من تاريخ النشر، ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد قبل أو بعد إنتهاء مدة نشر الإعلان أو عن طريق البريد أو غير المستوفاة لشروط الإعلان.

المستندات المطلوبة للحصول على الوظائف

- شهادة البكالوريوس وشهادة تقدير الموادشهادة قيد بالنقابة (للمتقدمين لوظائف المعيدين).

- صورة من موقف الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- صورة من شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية أو الرقم القومي.

- نسخة من رسالة الماجستير (لوظيفة مدرس مساعد) وكذا نسخة من رسالة الدكتوراه (لوظيفة مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ).

- شهادة الماجستير أو ما يعادلها من أحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك .(للمتقدمين لجميع الوظائف عدا المعيدين).

- شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من أحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به في مصر أو بالخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك.

(للمتقدمين لجميع الوظائف عدا المعيدين والمدرسين المساعدين) إفادة بالخبرة التدريسية أوالبحثية في ذات مجال التخصص المطلوب للإعلان على ألا تقل عن 7 سنوات بالنسبة للمتقدمين لوظائف الأساتذة ولا تقل عن 5 سنوات بالنسبة للمتقدمين لوظائف الأساتذة المساعدين.

ونوهت الجامعة، إلى أنَّه عند تساويفرص المتقدمين على الوظيفة يفضل من هم من أبناء محافظة مطروح.