جامعة الإسكندرية تساهم بنشر 99 بحثا جديدا في النشر الدولي

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة، ساهموا بنشر 99 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus»، العالمية، وهو تقريباً ضعف عدد الأبحاث المنشورة خلال الأسبوع الماضي.

جامعة الإسكندرية تنشر 99 بحثا جديدا في مجلات Scopus العالمية

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم، إن نتائج هذا الأسبوع أظهرت نشر 99 بحثا فى مجالات «الهندسة، الهندسة الكيميائية، العلوم الهندسية والعلوم الطبية، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية، وعلوم المواد، فالصيدلانيات وعلوم السموم، والرياضيات، وعلوم القرار، الإدارة والأعمال».

وأوضح أنه بتحليل الأبحاث المنشورة تبين أن هناك تعاونا دوليا واضحا في إجراء هذه الأبحاث، حيث جاءت أعلى دولة اشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بواقع 14 بحثا، تلتها المملكة المتحدة بـ5 أبحاث، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ4 أبحاث، فألمانيا واليابان والسويد ودولة الأمارات المتحدة بواقع 4 أبحاث لكل منها، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة طنطا، وجامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات، لافتاً إلى أن الإسكندرية كانت بين أعلى الجامعات.

وهنأ رئيس الجامعة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.