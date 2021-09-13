أحلام تهنئ أصالة بزواجها: «ربي يتم عليكم.. تستاهلي الفرحة»

هنأت الفنانة أحلام صديقتها أصالة نصري، بعد زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت أحلام صورة لأصالة وزوجها فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقة: «ألف مبروك حبيبتي أصالة وأخوي فائق، ربي يتم عليكم.. تستاهلي الفرحة».

أصالة تعلن زواجها من الشاعر الإماراتي فائق حسن

وأكدت أصالة خبر زواجها من الشاعر الإماراتي فائق حسن، وكتبت منشورا: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غال، بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر، بيفهمني بدون شرح، وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو».

أصالة عن زوجها: أسعى لإسعادك

وأضافت : «نحترم معاً جميع مسؤولياتنا، ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر».

وتابعت : «شكر قلوبكم الطيّبهة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت».

وتابعت حديثها: «وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد.. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها».