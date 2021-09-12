أول فيديو لـ أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن: «ماسكة إيده وفرحانة»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ النجمة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن، من أحد حفلاتها التي أحيتها مؤخرًا، ممسكًا بيدها، كما تعبر أصالة عن سعادتها الجديدة في الحفل، قائلة: «حفل أكثر من رائع».

تفاصيل مقطع الفيديو الجديد لـ «أصالة» المنتشر عبر السوشيال ميديا

وبالبحث عن تفاصيل إطلالتها في الحفل، تبينت أنه من حفلها الخيري الأخير الذي أقامته يوم 24 أغسطس الماضي، لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لإنقاذ القلوب.

رسالة من أصالة عبر«انستجرام» بعد انتهاء الحفل

ونشرت أصالة على «انستجرام» بعد انتهاء الحفل: «احترامًا وتقديرًا لمؤسّسة لها منّ بعد الله كلّ الفضل بإنقاذ قلوب طيّبه لمّ تحتمل قسوة الحياة فضعفت ، وكانت إرادة وإدارة مؤسّسة الدكتور الإنسان مجدي يعقوب متكفّله بإنقاذ حياة أولادنا.. لي كلّ الشرف بالغناء اليوم لهم ومنّ أجلهم، كلّ التّوفيق والإمتنان لكلّ من كان على رأس هذي الليله عسى أنّ نستطيع أنّ نسمو بالموسيقى ونسمو بالعطاء لمنّ يستحق منّا كلّ السّعاده والفخر والفرح بأنّ نقف معهم بإستمتاع ورسم أجمل اللحظات لنا ولهم، لقاؤنا هذه الليله لنصنع منها أجمل الذكريات».

ارتباط أصالة بالشاعر الإماراتي فائق حسن

وانتشر خلال اليومين الماضيين أخبارًا عن ارتباط أصالة بالشاعر الإماراتي فائق حسن مدير أعمال ماجد المصري، بعدما نشرتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، وتصدر فائق حسن الترند ويريد العديد معرفة معلومات عنه.

عدد زيجات أصالة

ويعتبر فائق حسن الزوج الرابع لأصالة بعد أيمن الذهبي وطارق العريان الذي تزوجت منه عام 2005 بعد عام واحد من انفصالها من أيمن الذهبي والد ابنتها شام وابنها خالد، وانفصلت أصالة عن طارق في يناير 2020 وبعدها انتشرت شائعات عن زواجها من أحد نواب مجلس النواب، ولكن المعلومة لم تؤكد ولم تنفيها أو تؤكدها أصالة حتى الآن.

ومن المقرر أن تعلن أصالة عن زيجتها الجديدة من فائق حسن خلال الأيام المقبلة، بعد حفل عائلي يجمع عائلتها بعائلة فائق حسن.