وزير الري من المنيا: أسعار الأراضي زادت بنسبة 30% بعد تبطين الترع

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، إنه التقى عددا كبيرا من المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية، وأكدوا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيضمن توصيل مياه نظيفة لري أراضيهم بأقصى سرعة، وسيقلل من هدر المياه ويعمل على تحسين البيئة وتقليل زمن تشغيل ماكينات الري، وبالتالي توفير تكلفة الوقود، منوها إلى أن أحد المزارعين أكد له أن تبطين الترع يوفر له نحو 1500 جنيه في العام الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسب تتراوح بين 20 و30%.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها الوزير بمحافظة المنيا، اليوم، رافقه خلالها، المحافظ اللواء أسامة القاضي، لتفقد مشروع تأهيل وتبطين الترع بمركز أبو قرقاص، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

مشروع تبطين الترع..توصيل مياه نظيفة لري الأراضي بأقصى سرعة

شملت الجولة تفقد ترع وفروع التأهيل وهي«أبيوها الغربي، كوم الزهير الأيمن والأيسر، فرع الحواصلية، ومخر سيل النويرات».

وطالب الوزير المواطنين والمسؤولين بالحفاظ على مشروع تأهيل الترع الذي تكلف أموالا كثيرة، مؤكدا أنه ملك للجميع والحفاظ عليه مسؤولية مشتركة، وحال إهماله وعدم الحفاظ عليه سنعود للوضع القديم في غضون عام أو عامين.

وأكد «عبد العاطي» على ضرورة نشر الوعي بالحفاظ على هذا المشروع وإبلاغ الجهات المعنية لإتخاذ الإجراء اللازم ضد أي تجاوزات أو تعديات تتعرض لها الترع بعد تأهيلها وتبطينها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ما أنجزته الدولة في هذا المشروع القومي الهام.

وأوضح الوزير أن إتباع نظم الري الحديث والذكي سيزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية، بنسبب تتراوح بين 30 و40%، واستهلاك السماد سيقل إلى الربع تقريبا، وسيوفر تكلفة العمالة لأقل عدد ممكن، والفلاحون يعلمون هذا الأمر جيدا، مؤكد أن هناك فوائد كثيرة ستعود على الفلاح بفضل هذا المشروع وعلى رأسها زيادة دخله، لأن هذا المشروع جزء من مبادرة حياة كريمة، التي تهتم بتوفير جميع المرافق والأدوات التي توفر عيشة كريمة وهذا هدف الدولة تجاه جميع مواطنيها.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مركز أبوقرقاص من ضمن المراكز المدرجة بمبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا أن محافظة المنيا تضم 492 كيلو متر يتم تأهيلها وتبطينها بنسب إنجاز 65% بتكلفة إجمالية مليار و373 مليون جنيه، وتم إضافة 100 كيلو تبطين جديدة تم ضمها للمشروع القومي لتأهيل الترع.

وأوضح المحافظ أن مشروع تأهيل وتبطين الترع، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعود بالخير على جميع المزارعين والفلاحين، لافتا إلى تبطين المساقي الخاصة واتباع نظم الري بالرش والتنقيط لتوفير استخدام السماد بما سيعود بفوائد كثيرة على الفلاحين، مؤكدا الانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع في محافظة المنيا نهاية 30 يونيو خلال العام المقبل.