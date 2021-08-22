متحدث «الري»: تبطين الترع جزء رئيسي من مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع تبطين الترع يحمل أهمية كبيرة باعتباره جزءً رئيسيًّا من مشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن الوزارة بدأت تبطين الترع منذ نحو عام، وكان المستهدف في المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو متر، لكن العمل يجري حاليًّا على 8900 كيلو متر.

الانتهاء من تأهيل وتبطين 2293 كيلو مترًا من الترع

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة وناسها»، مع الإعلامي مدحت الوكيل، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه تم الانتهاء من تأهيل 2293 كيلو مترًا من الترع، فيما يتواصل العمل في 6200 كيلو متر أخرى، كما يتم العمل على توفير اعتمادات مالية تمهيدًا لطرح أطوال تصل إلى 428 كيلو مترًا في الفترة المقبلة.

العمل يجري في جميع محافظات الوادي والدلتا

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن العمل الجاري على الأرض إنجاز كبير يفوق المستهدف الذي وضعته الوزارة في بداية الخطة، الذي يصل إلى 7 آلاف متر، لافتًا إلى أن العمل يجري في جميع محافظات الوادي والدلتا، كما أن مشروع تبطين الترع يتضمن ويهدف إلى القيام بعملية توزيع سليمة وبكفاءة كبيرة للمياه.

الفترات الماضية شهدت الكثير من الشكاوى من قِبل المزارعين

وتابع: «شهدت الفترات الماضية الكثير من الشكاوى من المزارعين حول وجود الكثير من المشكلات في الترع؛ لا سيما الحشائش والقمامة التي تُلقى فيها، وهو ما أدى إلى عجز القطاع عن إيصال المياه إلى نهاية الترعة».