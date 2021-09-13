مركز الضمان والجودة بجامعة سوهاج ينظم ورشة عمل عن ريادة الأعمال 

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل الأولى التي ينظمها مركز الضمان والجودة بالجامعة، برئاسة الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز عن ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، كمدخل لتطوير منظومة البرامج التعليمية بالتعليم العالى في ضوء معايير ضمان الجودة، وذلك بحضور الدكتور محمود الأمير المنشاوي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، والدكتور معتز بالله حسن عطا مدير وحدة نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار «التايكو»، بالجامعة، والدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، والدكتور سيد جبريل نائب مدير مركز التطوير المهني، وأميرة طاهر ممثل نادي رواد الأعمال بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إنه تم خلال الورشة استعراض الحالة الراهنة للتدريب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والجهود المبذولة من قبل هذه الوحدات المؤسسية لتعميق تلك الثقافة، كما تم استعراض الدور الذي تقوم به حاضنات الأعمال «مسار»، في دعم تمويل المشروعات الطلاب وخريجي الجامعة.

ريادة الأعمال هي حجر الزاوية للتنمية المستدامة فى مصر

وأشار «عبد الخالق»، إلى أن ريادة الأعمال هي حجر الزاوية للتنمية المستدامة فى مصر، مؤكداً أهمية نشر ثقافة العمل الريادي في المنظومة التعليمية، لاسيما التعليم الجامعي لما له من نتائج وآثار قوية على التنمية المستدامة، بهدف خلق جيل من الرياديين والمبدعين فى جميع المجالات يمكنهم إيجاد الحلول غير التقليدية للمشكلات التي تقف في وجه التنمية الشاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخطيب، أن الورشة انتهت بعدة توصيات منها، إعداد مقرر تعليمي عن ريادة الأعمال والتطوير المهني، على أن يتم اقراره كأحد المتطلبات الإجبارية للجامعة على طلاب الفرق الأولى بالكليات، إلى جانب تحديد مهارات ريادة الأعمال والتنمية المهنية المرغوبة ضمن المهارات العملية والذهنية بكل مقرر، إضافة إلى إعداد دليل عضو هيئة التدريس لشرح الأنشطة الخاصة بتحقيق مهارات ريادة الأعمال في المقررات الدراسية.

وأضاف أن الورشة أوصت أيضاً بتدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس للعمل كمراقبين للطلاب أثناء تنفيذ الأنشطة الخاصة بمهارات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وأيضاً اختيار كليتين إحداها تمثل الكليات الهندسية والثانية تمثل كليات العلوم الأساسية، لتطبيق الدراسة الأولية، إلى جانب التوصية بالتوسع في توفير عدد من حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة لتمكين الطلاب والخريجين من خلق فرص عمل.