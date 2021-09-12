بدء إجرءات تسكين الطلاب القدامى بمدن جامعة سوهاج.. تلقوا لقاح كورونا

تفقد، اليوم، الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بدء فعاليات التسكين الورقي للطلاب القدامي المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2021/2022، والذي يستمر فى الفترة من 12 حتى 23 سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه سيتم تطعيم جميع الطلاب المتقدمين للتسكين بالمدن الجامعية قبل البدء في أي إجراءات، ولن يُسمح لأي طالب أو طالبة التسجيل بالتسكين واستكمال باقي الأوراق إلا بعد التأكد من تلقيه تطعيم كورونا، من خلال كارت إثبات التطعيم باللقاح.

وأضاف «عبد الخالق»، أن المدن الجامعية تم تجهيزها لإستقبال وتسكين الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على مدى إستعداد المدن الجامعية، ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات والفرش ومدى جاهزية المطاعم وتوافر شروط الأمن والسلامة على أن تستمر أعمال تلك اللجنة على مدار العام، مشدداََ على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إحتمالات العدوى بفيروس كورونا والإكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات أول بأول، مضيفاً أنه سيتم إجراء عدة تحاليل طبية للطلاب المتقدمين للتسكين للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، ومنها تحاليل التهاب الكبدي الفيروسى (B-C)، وتحليل للكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك إنطلاقاً من حرص إدارة الجامعة حفاظاً على صحة وسلامة طلابها.

تسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه تم البدء فى تسكين طلاب الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى من داخل وخارج محافظة سوهاج بدءاً من اليوم ، بالإضافة إلى تسكين طلاب الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى، مشيراً إلى أنه لن يتم قبول أي طالب أو طالبة من داخل المحافظة، حتى وإن كان مقيماً بالمدن الجامعية خلال العام الماضي عن طريق الأبحاث الاجتماعية أو غيرها.

بدء توقيع الكشف الطبي على الطلبات

وذكر أن الفحوص الطبية للطالبات بدأت اليوم لكليات العلوم، والصيدلة، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، والتجارة والحقوق، وغداً الاثنين لطالبات كليات التمريض، الطب البيطري، الزراعة والتكنولوجيا والتعليم، كما تم تحديد يوم الثلاثاء 14 سبتمبر لكليات التربية، الآداب، الآثار والتربية النوعية، أما الطالبات من كليات الطب البشري، التربية الرياضية، والألسن سيكون موعد الكشف الطبي لهم يوم الأربعاء 15 سبتمبر، لافتاً إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس 16 سبتمبر موعداً لتخلفات الطالبات بجميع الكليات.

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن المواعيد الخاصة بالفحوص الطبية للطلاب، ستبدأ الأحد القادم 19 سبتمبر، لكليات الزراعة، العلوم، حاسبات ومعلومات والتمريض، والإثنين الموافق 20 سبتمبر لطلاب كليات التكنولوجيا والتعليم، الهندسة، الصيدلة، الآثار والألسن، أما الطلاب من كليات الطب البشري، الآداب، التربية، الحقوق، والتربية الرياضية، فتم تحديد يوم الثلاثاء 21 من الشهر نفسه لتوقيع الكشف الطبي، مضيفة أنه تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 22 و23 سبتمبر الجاري، للطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي من جميع الكليات، على أن تتم إجراءات الكشف الطبي لجميع الطلاب والطالبات بالقاعة الزجاجية بمدينة الطالبات بالحرم الجامعي القديم.