جولة ميدانية لمحافظ الجيزة بأوسيم والوراق

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد الحالة العامة للطرق والمحاور ومستوى النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ خطط الرصف بمركز أوسيم وأحياء شمال الجيزة والوراق.

وكلف المحافظ خلال جولته، اليوم، مدير مديرية الطرق بالمحافظة بإدراج طريق ترعة الزمر الكائن أسفل محور الضبعة وحتى مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم، في خطة الرصف بالعام المالي الحالي، نظراً لحاجه الطريق الماسة إلى رفع كفاءته لتهالك العديد من القطاعات، ما يعيق حركة المارة والسيارات، كما كلف المحافظ رئيس مركز أوسيم بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لرفع المخلفات ونواتج تطهير الترع بطريق الكوم الأحمر .

المحافظ يوجه بإدراج طريق ترعة الزمر حتى مزلقان الكوم الأحمر في خطة الرصف

ووجّه المحافظ حي الوراق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بنقل سيارة بيع متنقل تتبع شركة مصرحًا لها ببيع المنتجات الكهربائية وذلك من طريق طراد النيل إلى موقع آخر لكي لا تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية نظراً لما يشهده الطريق من كثافة مرورية كبيرة .

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي شمال بشن حملة مكبرة على طريق النصر وسور السكة الحديد لإزالة الإشغالات والتعديات وتجريد الطريق ورفع أي مخلفات ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، وأكد ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بالطريق وعدم السماح بوجود أي مخالفات به.

رافق المحافظ، خلال الجولة، السيد إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والسيد أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة والسيد فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.