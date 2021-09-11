«راشد» يتابع أعمال صيانة كوبري الجيزة: يعود للخدمة غدًا بعد غلق جزئي 3 أيام

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير العديد من المحاور المرورية الهامة بالأحياء والمراكز والمدن في إطار تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة السير.

تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمترددين على الكوبري

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقه الإيبوكسي بكوبري الجيزة المعدني، اليوم، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمترددين على الكوبري الذي ينفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة وبالتنسيق مع حي جنوب والإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث تم البدء في الأعمال أمس وغلق الحارات المرورية جزئيًا ورفع كفاءة طبقه الطريق بها، وذلك لعدم تعطيل حركة المرور بالكوبري.

الالتزام بنسب تنفيذ الأعمال وبالجدول الزمني المحدد لها

واطمأن المحافظ على الالتزام بنسب تنفيذ الأعمال وبالجدول الزمني المحدد لها لفتح الكوبري بالكامل أمام حركة المرور.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت، في بيان، عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط لمدة 3 أيام من الساعة الثانية عشرة صباح أمس يوم الجمعة حتى الساعة الخامسة صباح غدٍ الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علمًا بأن الغلق الجزئي يجري بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وتابع المحافظ أعمال تطوير شارعي «أحمد شوقي وفرحات»، بحي جنوب الجيزة، حيث تم البدء في أعمال كشط طبقة الطريق المتهالكة لبدء أعمال الرصف والتطوير .

كما تابع المحافظ البدء في أعمال تطوير ورصف شارع هيئة التدريس بحي بولاق الدكرور، وهو الرابط بين شارع مشرفة وشارع المشتل، لما له من أهمية مرورية بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير ورصف شارع زغلول بحي الهرم.