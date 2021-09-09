محافظة الجيزة: غلق جزئي بشارع «الملك فيصل» لمدة 3 أيام

أعلنت محافظه الجيزة، قبل قليل، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بشارع «الملك فيصل»، وتقاطعه مع شارع «ضياء»، مما يتطلب إغلاقا جزئيا بالشارع.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إلى أن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بشارع «الملك فيصل» وتقاطعه مع شارع «ضياء» في الاتجاه القادم من منطقة «المطبعة»، باتجاه ميدان الجيزة، لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، وحتي يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً، طوال فترة الأعمال.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال، ورد الشيء إلى أصله، عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح مباشرةً.

كما أشارت المحافظة، في بيانها، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.