الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة الفسطاط وعودة المياه بمناطق الجيزة وشبرا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه وبدء الضخ بشبكة الفسطاط الجديدة بمصر القديمة، حيث تسبب الكسر المفاجئ في قطع المياه عن المنطقة، وأكدت الشركة في بيانها، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة على بلاغات المواطنين بشكل فوري وتعالج الأعطال والكسور في أسرع وقت.

انتهاء أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى عودة المياه لـ«شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم» صباح اليوم السبت بعد الانتهاء من أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

عودة المياه إلى مناطق الجيزة صباح اليوم

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عودة المياه إلى مناطق «الزهراء، المنيب، القصبي، أرض البحر، جسر الكنيسة، الكنيسة، شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته، العمرانية الغربية، الطالبية الهرم، الكوم الأخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نزلة السيسي، نزلة البطران، كفر المنفي، كفر الجبل» صباح اليوم بعد انقطاع دام 12 ساعه اعتبارا من الساعة السادسة مساء أمس الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت.

انتهاء أعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي

وأعلنت الشركة، الانتهاء من أعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلى ترعه الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية لتنفيذ مشروع محور ترعة الزمر بعد أن قامت بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات، لافتا إلى أنَّ شركه مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة والطوارئ لتلبية احتياجات المواطنين.