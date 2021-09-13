موضوع خطبة الجمعة القادمة.. «الأوقاف» توجه الأئمة بالالتزام بها

شهدت الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة عبر محركات البحث، حول موضوع خطبة الجمعة القادمة وجاءت هذه التساؤلات مع اقتراب يوم الجمعة، وقد أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضع خطبة الجمعة القادمة، ليوم الجمعة 17 سبتمبر، بعنوان «حق الوطن والمشاركة في بنائه»، مع تأكّيد الوزارة ضرورة التزام أئمة المساجد بموضوع الخطبة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وحول موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي جاءت عنوانها «حق الوطن والمشاركة في بنائه»، فقد تناولت أنّ حق الوطن على أبنائه من أوجب الحقوق وأكدها، والمشاركة في بنائه ورقيه من أعظم المهمات وأشرفها، مبينة أنّ الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة، فالحر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس.

وقد جاء في خطبة الجمعة القادمة، أنَّه لا شك أنّ الفاهم دينيه بشكل صحيح يدرك أنّ العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون، حيث أن الفهم الصحيح لشئون الدين يساهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة».

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وداخل خطبة الجمعة القادمة، ذكرت الأوقاف أنَّ حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وهذا سبيل الشرفاء، والعظماء الأوفياء، واعتزاز بالوطن وترابه واحترام لعلمه ونشيده وسائر مقدراته ومؤسساته.

وتقضي الوطنية الحقيقية الحفاظ على المال العام، فهو ركيزة أساسية للدولة، تدیر به شئونها، وتقيم مؤسساتها، وتقدم خدماتها، وترتقي بأفرادها ومجتمعها، وتسهم من خلاله في بناء حضارتها.

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف

كما جاء في موضوع خطبة الجمعة القادمة، أنَّ «الوطنية الحقيقية تقتضي دعم منتجات الوطن صناعة، وزراعة، وتجارة، فكلما أقبلنا على منتجات الوطن بيعا وشراء وتجارة كلما أعطينا المنتجين والمصنعين الفرصة لرفع القدرة التنافسية، وساهمنا في توفير المزيد من فرص العمل لأبنائنا».