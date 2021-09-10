خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تبث «قيمة الاحترام» عبر منصاتها المتنوعة

تتناول خطبة الجمعة اليوم 10 سبتمبر لوزارة الأوقاف موضوع «قيمة الاحترام» وهو الموضوع الذي قامت الوزارة بنشر نص موضوعه مكتوبا عبر موقعها وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فضلا عن بث تسجيلا صوتيا له عبر قناتها بموقع يوتيوب، مع التشديد على الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة قدر الإمكان ومراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

خطبة الجمعة اليوم

وذكرت وزارة الأوقاف في موضوع خطبة الجمعة اليوم عن «قيمة الاحترام»، أن قيمة الاحترام من أهم القيم الإنسانية النبيلة التي دعا إليها الإسلام، كما دشنت الأوقاف تسجيلا صوتيا يعد الخطبة الصوتية الثالثة التي تبثها الوزارة عبر قناتها بموقع يوتيوب.

قيمة الاحترام

ونشرت صفحة وزارة الأوقاف مقالا للدكتور مختار جمعة عن احترام الأخلاق، بالإضافة إلى موضوع خطبة الجمعة اليوم عن موضوع قيمة الإحترام، حيث أكد فيه أن الأخلاق والقيم سبيل الأمم المتحضرة، فأمة بلا أخلاق ولا قيم أمة بلا حياة، والدول التي لا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأساس قيمها.

وتابع جمعة قائلا: «ديننا دين القيم والأخلاق، وحضارتنا قائمة على الأخلاق، وتاريخنا مفعم بالقيم والأخلاق، وقد لخّص نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) الهدف الأسمى لرسالته فقال: «إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاق» (مسند أحمد)، ووصفه ربه عز وجل بالخلق العظيم الكريم فقال: «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ»(القلم:4)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا» (سنن الترمذي)، ولما سئل (صلى الله عليه وسلم): ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: «أَكْثَر مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخُلُقِ» (مسند أحمد).

افتتاح مساجد جديدة

ومن المقرر أن تقوم وزارة الأوقاف، اليوم، بافتتاح 7 مساجد جديدة وهي «سيدي عبدالسلام، النور في منطقة سيوة بمديرية أوقاف مطروح، والنخيل- بلاط في مديرية أوقاف الوادي الجديد، و4 مساجد في مديرية أوقاف الفيوم وهي الوسطاني الكبير – مركز عبد الله – الفيوم، عباد الرحمن – مركز الفيوم شمال، التقوى – النقلة – طامية ثان، النور – أبو السعود – مركز الفيوم شمال».