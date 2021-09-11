خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: حق الوطن والمشاركة في بنائه

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي من المقرر أن تعمم على الأئمة وتؤدى يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري، وتحمل عنوان «حق الوطن والمشاركة في بنائه»، مع إعادة التأكيد بضرورة الالتزام بمضمون الخطبة قدر الإمكان واتخاذ الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وأرفقت وزارة الأوقاف مع موضوع خطبة الجمعة القادمة «حق الوطن والمشاركة في بنائه»، تصريحا للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فيه أن الحفاظ على الوطن والمشاركة في بنائه، واجب شرعي ووطني، وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا.

حق الوطن والمشاركة في بنائه

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، والتي تأتي بعنوان «حق الوطن والمشاركة في بنائه»، أكد في هذا الصدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة، فالحُر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس، والوطن لكل أبنائه، وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا، كل في مجاله وميدانه، الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب في مشفاه، والفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والطالب باجتهاده في تحصيل العلم، وهكذا في سائر الصنائع والحرف والواجبات.

الخطبة الصوتية الرابعة

وتعد خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، هي الخطبة الصوتية الرابعة في إطار الدعوة الإلكترونية التي أعلنت عنها الوزارة، وتشمل أيضا ترجمة موضوع الخطبة إلى عدة لغات أجنبية كتابة وصوتا.

وقامت وزارة الأوقاف ببث تسجيل صوتي لثلاثة موضوعات تخص خطبة الجمعة التي أعلنتها الوزارة في الأسابيع الماضية وحملت عناوين: «الوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام».

قيمة الاحترام

وبعيدا عن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف الذي من المقرر أن يتحدث عن حق الوطن والمشاركة في بنائه، فقد تناول موضوع خطبة الجمعة أمس، بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، «قيمة الاحترام»، والذي قامت الوزارة ببث تسجيل صوتي بعنوان الخطبة الصوتية الثالثة عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، كما نشرت مضمون الخطبة مكتوبة قبل أيام، واستشهدت ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على خلق وقيمة الاحترام.