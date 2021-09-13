مواطن يستوقف موكب رئيس الوزراء ويشكو من سوء الخدمات وتجارة المخدرات

استوقف مواطن بقرية «كفر شبين»، التابعة لشبين القناطر، محافظة القليوبية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لهما، واشتكي من سوء بعض الخدمات ومشاكل «التوك توك»، وضعف مستوي النظافة وسوء حالة الطرق وانتشار الممنوعات.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء، لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات قرى «حياة كريمة»، بشبين القناطر، يرافقه عدد من المسؤلين، على رأسهم وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية.

وبدأ رئيس الوزراء، جولته بزيارة قرية كفر شبين، حيث تفقد مركز الشباب بالقرية، ومجمع خدمات متكامل، وذلك للاطلاع على الموقف الحالي، ومناقشة العاملين والأهالي هناك في احتياجاتهم.

وتشهد محافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة تكثيف الأعمال داخل قرى حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، حياة كريمة وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة قرى: «الأحراز، الجعافرة، الحزانية، الحساينة، الحصافة، الزهويين، السلمانية، الشوبك، العطارة، الغريري، القشيش، القلزم، الكوم الأحمر، المريج، تل بني تميم، طحانوب، طحوريا، عرب الشعار، عرب الصوالحة، كفر الدير، كفر الشرفا القبلي، كفر الشوبك، كفر الشيخة سالمة، كفر الصهيبي، كفر سعد بحيري، كفر سليمان الور، كفر سندوة، كفر شبين، كفر طحا، كفر طحوريا، كوم السمن، منشأة الكرام، منية شبين، نزلة عرب جهينة، نوب طحا، نوى».