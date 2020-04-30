أهالي كفر شبين بالقليوبية يستقبلون متعافي من كورونا بـ"ممر شرفي"

استقبل أهالي قرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر، محمد المرشدي العامل بإحدى الشركات، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعمل ممر شرفي له وسط هتافات بالتصفيق والتشجيع، ووصفوه بـ"البطل".

وتجمع أهالى القرية وشباب حملة كفر شبين التطوعية خلال استقباله قادما من مستشفى العزل، واستقبلوه بالاصطفاف والتصفيق والتشجيع له بعد تعافيه.

وفي سياق منفصل، قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالدير بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الإدارة الصحية بطوخ والطب الوقائي، باتخاذ التدابير اللازمة لعزل منزل بقرية الدير، بعد ثبوت إصابة أحد الأفراد بفيروس كورونا.

وأشار محمد الغنام رئيس الوحدة المحلية بالدير، بأنه فور تلقي نبأ إيجابية الحالة المصابة والذي كان يعمل بمصنع بمدينة مسطرد، تم إبلاغ اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ، والذي أعطى تعليماته فورا بتوفير كافة الإمكانيات للأسرة وتقديم كافة أنواع الدعم المعنوي وتوفير جميع السلع الغذائية المطلوبة للأسرة.