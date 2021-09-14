التعليم: طلاب «رابعة ابتدائي» سيدرسون مناهج حديثة العام الدراسي الجديد
شلبي: لدينا خطة لتطوير مناهج الإعدادية والثانوية خلال السنوات المقبلة
كتب:
توفيق شعبان
04:48 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
التلاميذ يلتزمون بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى داخل الفصول لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إنه تم تطوير وتحديث جميع مواد الصف الرابع الابتدائي، وأن طلاب الصف الرابع الابتدائي سيدرسون مناهج حديثة ومطورة بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الوزارة عازمة على تطوير جميع المناهج، لتقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، مؤكدة أن الوزارة بذلت جهدا جبارا في تطوير مناهج التعليم الأساسي منذ عام 2017، حيث طوَّر مركز تطوير المناهج مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تعتمد على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية.
شلبي: طلاب الصف الرابع الابتدائي سيدرسون مناهج حديثة ومطورة بداية العام الدراسي الجديد
وأكدت شلبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواد الصف الرابع الابتدائي تم تحديثها وتطويرها بشكل متميز للغاية، وأن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لطلاب المرحلة الابتدائية، لافتة إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، حيث أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج في جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقاً للمعايير الدولية، منوهة بأن المركز لديه خطة شاملة لتطوير مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة خلال السنوات القليلة المقبلة.
نوال شلبي: مواد الصف الرابع الابتدائي تم تحديثها وتطويرها بشكل متميز للغاية
وأشارت شلبي، إلى أن مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، يعمل على تحديث وتطوير المناهج بمختلف مراحل التعليم، وذلك لتقديم تعليم عالى الجودة لجموع أبنائنا الطلاب في المراحل المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، مؤكدة أن تطوير المناهج يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، منوهة بأنه قريبا سيتم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومن ثم المرحلة الثانوية العامة.
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