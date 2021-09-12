لطلاب الثانوية العامة.. شروط وأوراق التقديم في المعهد العالي للسينما

أعلنت أكاديمية الفنون عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي للسينما من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة من الشعبتين الأدبية والعلمية باستثناء قسم هندسة الصوت الذي يشترط الشعبة العلمية فقط بحد أدنى 224 درجة من العام الحالي 2021 وعامين سابقين (2020 - 2019) بشرط ألا يزيد السن عن 22 عامًا في أول أكتوبر 2021.

كما يقبل المعهد حملة المؤهلات العليا بكالوريوس / ليسانس بشرط تقديم ما يفيد بالموقف النهائي من التجنيد في حالة الطلبة الذكور، وألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 26 عامًا في حالة المؤهلات العليا 4 سنوات، وعن 28 عامًا في حالة المؤهلات العليا 5 و6 سنوات.

المستندات المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للسينما

1. شهادة ميلاد حديثة أصل وصورة.

2. كشف درجات الثانوية العامة أصل وصورة أو صورة من كشف الدرجات مختوم بختم النسر أنّه صورة طبق الأصل أو بيان درجات مختوم من الإدارة التعليمية في حالة طلاب الدور الثاني أو شهادة مؤقتة بكالوريوس / ليسانس أصل وصورة في حالة حملة المؤهلات العليا.

3. شهادة قيد من الكلية المقيد بها الطالب في حالة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من أعوام سابقة.

4. نموذج 2 جند و6 جند في حالة الطلبة الذكور أو الرقم الثلاثي للطلاب أقل من 18 عامًا، أو الموقف النهائي من التجنيد في حالة حملة المؤهلات العليا.

5. 4 صور شخصية.

6. ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيهًا يتم سحبها من الفيزا.

7. دمغة بـ5 جنيهات يتم شراؤها من المعهد.

قيمة المصروفات في النظام العادي

أولًا: الطلبة المصريون

1450 جنيهًا حتى تاريخه والمصروفات قابلة للزيادة كل بضع سنوات.

ثانيًا: الطلبة غير المصريين:

رسوم إدارية بقيمة 1550 دولارا أمريكيا تسدد مرة واحدة عند القبول، بالإضافة إلى المصروفات السنوية التالية:

- في العام الأول: 3000 دولار + 1450 جنيهًا مصريًا.

- في العام الثاني: 3000 دولار + 1450 جنيهًا مصريًا

- في العام الثالث: 3000 دولار + 1450 جنيهًا مصريًا.

- في العام الرابع: 3000 دولار + 1450 جنيهًا مصريًا.

ويستمر استقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعد حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر بمقر أكاديمية الفنون بشارع جمال الدين الأفغاني، بجوار قاعة سيد درويش، محطة المساحة، الهرم، الجيزة.