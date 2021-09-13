تمويل آهل بدون فوائد.. توفره السعودية بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل بدون فوائد في السعودية، ويتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكن ذوي الدخل المنخفض من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية، سواء للفرد أو الأسرة، وعرض منتجاته بواسطة شروط ميسرة، ويمكن الحصول بسهولة على التمويل بقيمة مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين، وهم ذوي الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات، ومنها تمويل آهل بدون فوائد في السعودية.

ويتيح بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين الاستفادة من تمويل آهل بدون فوائد فى السعودية عبر استخدام أداة تفاعلية تمكنك من تحديد التمويل المناسب لك، وذلك عبر تزويد البنك بالمعلومات الخاصة بطالب الحصول على التمويل بقيمة مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

مزايا قرض آهل بدون فوائد

- الحصول على التمويل بقيمة مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

- الحصول على التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية في السعودية بدون دفع أي مبالغ مالية.

- فترة السداد لقرض آهل بدون فوائد تصل إلى 5 أعوام.

- يمكن الحصول على القرض للحوامل والأرامل والنساء والعاطلين والمطلقات.

- متاح لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص داخل المملكة.

- لا يتعارض مع شريعة الدين الإسلامي.

- يتميز التمويل بوجود هامش ربحي منافس، والذي لا يشترط دفع أي تكلفة مادية للحصول على ذلك.

شروط الحصول على قرض آهل بدون فوائد

- التمتع بالجنسية السعودية للراغب فى الحصول على التمويل.

- أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمواطن لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

- سن المواطن الحاصل على التمويل لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما.

- تقديم كل الأوراق المطلوبة والمستندات الشخصية التي يلزم أن تكون سارية المدة.

- يجب أن يأخذ المغترب الذي يحتاج الحصول على القرض موافقة الكفيل.